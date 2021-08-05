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Рубрика: Происшествия

В Петербурге конфликт во дворе закончился стрельбой

Текст: Мария Голубкова

В Петербурге задержан мужчина, который попытался разрешить уличный конфликт с помощью оружия. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 59-летний гражданин ранее уже был судим за незаконное хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношение представителя власти.

Фото: iStock
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О том, что во дворе дома 9 корпус 1 на Серебристом бульваре слышны звуки выстрелов, в полицию накануне вечером сообщила 21-летняя местная жительницы.

- Неизвестный мужчина на фоне внезапно возникшего конфликта во время драки произвел три выстрела из неустановленного оружия в сторону 21-летнего мужчины, работающего трактористом, поле чего скрылся с места происшествия, - установили полицейские.

Ночью в своей квартире был задержан местный житель - предположительный участник конфликта. Сейчас он доставлен в отдел полиции. С места происшествия изъята гильза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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