В Петербурге освободилось 50 процентов коек в коронавирусных больницах

В Петербурге свободно 50,36 процентов койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в справке о текущей эпидемиологической ситуации, подготовленной Смольным.

Снижение числа занятых коек объясняется простой арифметикой: в сутки из больниц выписывают больше людей, чем госпитализируют. Например, накануне в стационары города поступило 285 пациентов с коронавирусом, а выписан - 521 человек.

Сейчас на лечении в больницах находятся 5903 пациента с COVID-19. Из них в реанимации 574, подключены к аппарату ИВЛ - 279. На дому лечатся 47548 пациентов.

В последние полторы недели в Петербурге фиксируется 1910-1920 новых случаев коронавирусной инфекции ежедневно.