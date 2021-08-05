В Петербурге врачи поставили пациенту протез лопнувшей аорты через пах

Уникальную операцию провели петербургские врачи в НМИЦ имени Алмазова. Они экстренно прооперировали мужчину с разрывом аорты, летальность при таких повреждениях достигает 100 процентов, но пациент выжил благодаря усилиям врачей.

Как сообщили в Центре имени Алмазова, 32-летний мужчина был доставлен в учреждение из Пскова с диагнозом "разрыв грудного отдела аорты". Проблемы со здоровьем у пациента имелись с детства: в шесть лет у него диагностировали коарктацию (сужение просвета) аорты. Тогда псковичу сделали ангиопластику.

Около недели назад мужчина неожиданно стал кашлять кровью, также у него появились острые боли в спине. Пациента госпитализировали в Псковскую областную больницу, выяснилось, что у него произошел разрыв аорты, скорее всего, из-за той самой ангиопластики. Больного доставили в Центр Алмазова санавиацией.

Состояние пациента было критическим, он потерял много крови, его гемодинамические показатели были нестабильны. Врачам надо было действовать быстро: через небольшой разрез в паховой области хирурги установили эндопротез на поврежденный участок аорты. Операция длилась 40 минут. Кровотечение было остановлено.

Уже спустя сутки мужчину перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас ему предстоит длительная реабилитация.