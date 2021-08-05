МЧС предупредило о сильной жаре в Сочи

В ближайшие двое суток в Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок плюс 36-37 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сейчас на курорте объявлена пожароопасность четвертого класса. Оперативные дежурные Единой диспетчерской дежурных смен проводят мониторинг состояния лесных массивов через приложение "Термальные точки", разработанное МЧС России. Информация с него поступает со спутников. Противопожарную безопасность в Сочи обеспечивает 41 мобильная группа.

- Все силы и средства города находятся в режиме повышенной готовности, - рассказал первый заместитель главы города Александр Свириденко. - Организован контроль пожарной обстановки и проведение превентивных мероприятий. Организовано своевременное выявление угрозы распространения пожаров на населенные пункты, автомобильные и железнодорожные магистрали, продуктопроводы, линии электропередачи и связи, а также другие объекты.

В связи с этим экстренное ведомство предупреждает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Прежде всего в лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

В случае ЧП необходимо звонить (звонок бесплатный): "101" - единый номер пожарных и спасателей, "112" - единый номер пожарных и спасателей, 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.