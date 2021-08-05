Мишустин направил 1,8 млрд рублей на поддержку бюджета Севастополя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,8 миллиарда рублей на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя. Об этом сообщается на сайте правительства.

Средства, как уточняется, поручил выделить президент России Владимир Путин. Они пойдут на оплату труда работников медучреждений, а также на погашение задолженностей по контрактам на покупку общественного транспорта. Еще одна цель - частичное возмещение расходов организаций в сфере теплоснабжения.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Решение позволит местным властям выполнить свои обязательства перед гражданами и снизит нагрузку на региональную казну.

Ранее вопрос об этом рассматривался на заседании правительства, которое состоялось 30 июля.