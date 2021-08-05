На Дону ужесточили антиковидные ограничения

В Ростовской области ужесточили ограничения из-за эпидемии коронавируса. С 4 августа в регионе посетителям МФЦ, отделений почты и социальных фондов нужно будет предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад.

Если такого документа нет, государственные и муниципальные услуги можно будет получить только в дистанционном режиме. Но ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Такие же документы потребуют и при заселении в общежитие. Без них нельзя посещать фитнес-клубы, спортзалы, столовые, кафе и рестораны. Это правило распространяется и на летние веранды предприятий общепита. При этом максимальная заполняемость мест в них может составлять лишь 30 процентов от расчетной вместимости.

Спортивные мероприятия в регионе разрешены только для совершеннолетних участников при предъявлении одной из трех справок. Однако присутствие зрителей на них не допускается.

Не более чем на 30 процентов могут быть заполнены зрителями залы в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях. Проводить концерты в помещениях, не оборудованных посадочными местами, запрещено. Также на территории Ростовской области приостанавливается деятельность бань и саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках введен временный запрет на работу аттракционов.

В торгово-развлекательных центрах вновь введен запрет на работу фуд-кортов. Им разрешено только обслуживать клиентов навынос с дистанционным способом заказа. Введен временный запрет им и на торговую деятельность и на оказание услуг на торговых островках.

Организации-перевозчики не должны допускать перевозку пассажиров без масок или респираторов. Это правило распространяется и на такси. А в медицинских организациях приостанавливаются профосмотры, диспансеризация и плановая госпитализация, а также плановая медпомощь, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов.

Госорганам и органам местного самоуправления предписано максимально сократить количество мероприятий с очным участием сотрудников, проводить рабочие совещания, планерки, тренинги и семинары предписано в дистанционном формате.