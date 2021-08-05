Видео: На Кубани мощный град засыпал дорогу и повалил деревья

В Лабинском районе Краснодарского края накануне вечером сильнейший ливень с градом и порывистым ветром обрушился на станицу Чамлыкскую, а также прошел в районе трассы Лабинск - Армавир.

По данным МЧС по региону, в результате удара стихии пострадавших нет, повреждений домовладений и социально-значимых объектов не выявлено, а обращений от граждан не поступало. Размер выпавших градин составлял около восьми миллиметров, уточнили спасатели. Также известно, что во дворе местной сельской школы порывами ветра повалило деревья.

Местные жители сняли видео ливня с градом и опубликовали запись в соцсетях. На видео показано, как град размером с фасоль засыпает автотрассу, создавая ледовые заносы, а ветер ломает ветки деревьев. По словам очевидцев, шторм снес придорожные рекламные щиты, а также сломал несколько дорожных знаков. Падающих с неба льдинок так много, что кажется, будто выпал снег и покрыл дороги.

По данным администрации Чамлыкского поселения, непогода прошла лишь по краю населенного пункта, а вот поля, расположенные поблизости, пострадали. Сейчас устанавливается нанесенный стихией ущерб.

Между тем, по заявлению синоптиков, сильный град летом - обычное явление, обусловленное природными особенностями региона. По словам специалистов, разгул стихии, который произошел под станицей Чамлыкской, в ближайшие дни может повториться в любом районе. Это связано с прохождением по краю грозового фронта.