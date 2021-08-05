На Кубани учебный год в школах начнется в очном формате

На Кубани не планируется продлевать летние каникулы или переносить начало занятий. Об этом сегодня заявили в администрации Краснодарского края.

Кроме того, новый учебный год начнется в очном формате - никаких удаленных онлайн-занятий вводить также не планируется. А всего на Кубани 1 сентября за школьные парты сядут 725 тысяч учеников, из них в первый класс пойдут 79 тысяч детей.

- Мы сделали все необходимое, чтобы новый учебный год начался в очном формате, - сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. - Уже отработали систему организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Администрация и педагоги школ проходят вакцинацию, чтобы обезопасить себя и свои семьи, коллег и учеников.

Напомним, что сейчас в регионе проходит приемка школ: учебные заведения проверяют на готовность к новому учебному году. В первую очередь, специалисты обращают внимание на соблюдение мер безопасности, в том числе эпидемиологической.