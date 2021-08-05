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05.08.2021 17:06
Рубрика: Происшествия

В Крыму мужской монастырь в горах пострадал от селевого потока

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Мужской монастырь святых Косьмы и Дамиана вблизи Алушты пострадал от селевого потока, сошедшего на обитель после мощных ливней. Об этом сообщили в монастыре.

Фото: iStock
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Сель повредила подпорные стены, складские помещения с продуктами питания и заготовленными на зиму дровами, углем. Также потоки грязи снесли заборы, лавочки, мосты, зеленые насаждения и многовековые деревья.

- Испорчена трапезная, - отметили в обители. - Под угрозой разрушения храм и братский корпус, уникальное историческое здание часовни Косьмы и Дамиана, подаренная графом Воронцовым, внутри которой бьет из-под земли святой чудодейственный источник, а также особая ценность обители - орех, посаженный руками императора Николая II.

По предварительным подсчетам, обители нанесен многомиллионный ущерб. В монастыре просят о помощи, отмечая, что для устранения последствий схода сели монастырю необходимы любая специальные техника и инструменты, люди и финансовая поддержка.

- Крайне важна помощь сотрудников МЧС и военных для изменения направления русла реки, изготовления водоотводов, - подчеркнули монахи. - В связи с этим братия обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову, спикеру Госсовета республики Владимиру Константинову и главе администрации Алушты Галине Огневой с просьбой о посильной помощи.

Наместник монастыря архимандрит Иларион Каменский уточнил "РГ", что селевой поток прекратился, и к ликвидации последствий стихии на территории обители уже приступили сотрудники МЧС.

Справка "РГ"

Косьмо-Дамиановский монастырь Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата находится на территории нацпарка "Крымский" в окружении гор Черная, Большая Чучель и Малая Чучель, а также хребта Конек. Основанный в 1856 году, в 1923 году по решению советских властей обитель закрыли. Однако в июне 1994 года началось возрождение монастыря. На его территории находятся такие святыни, как икона Божией Матери "Иерусалимская", написанная и освященная на Святой Горе в Греции, и икона Святых Косьмы и Дамиана с частицами их мощей, а также источник Савлух-Су.

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