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05.08.2021 14:15
Рубрика: Экономика

В Крыму к 78 тысячам домовладениям бесплатно подведут газ

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Чтобы к 2023 году выполнить поручение президента и довести газ до границ домовладений крымчан, республике необходимо дополнительное финансирование в объеме 7,4 миллиарда рублей. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на совещании по вопросам газификации с участием вице-премьера правительства РФ Александра Новака. Информация размещена на портале правительства РК.

В Крыму в программу бесплатной газификации попадут 77 тысяч участков

По данным Аксенова, под действие указа президента в республике потенциально попадают 78 тысяч домовладений. Это дома в населенных пунктах, куда газ уже проведен, но его нет на конкретных улицах, либо дома газифицированы, но не в полном объеме.

Сегодня муниципалитеты Крыма и профильные ведомства собрали 15 тысяч заявок на техническое присоединение. Стоимость работ по этим заявкам оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Глава полуострова попросил федеральное правительство до конца нынешнего года выделить на эти цели 200 миллионов рублей, а в следующем году увеличить финансирование до 1,3 миллиарда рублей.

В конце июня главам РК создал республиканский штаб, который будет координировать усилия всех структур, вовлеченных в выполнение Указа президента. На уровне Крыма штаб возглавил вице-премьер республики Игорь Михайличенко, а в структуру помимо профильного министерства вошли предприятия "Черноморнефтегаз" и "Крымгазсети". Кроме того, ГУП "Крымгазсети" назначено единственным исполнителем по программе газоснабжения на полуострове.

Известно, что темпы газификации в регионе выше, чем в целом по России. На начало года средний уровень газификации населенных пунктов полуострова составил 77 процентов, тогда как по РФ этот показатель составляет 70 процентов. Для 100-процентной газификации республике потребуется около 50 миллиардов рублей. В 2021 году на эти цели выделено три миллиарда. За эти средства газ будет доведен до 18 населенных пунктов Крыма.

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