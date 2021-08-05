В Севастополе разработают технологию для прогулок по Марианской впадине

В Севастопольском госуниверситете приступят к разработке технологии жидкостного дыхания, которая позволит погружаться на большие глубины и в будущем даст возможность туристам попасть на дно Марианской впадины, передает ТАСС.

- Исследования технологии жидкостного дыхания проводились в советское время и в нашей стране, и за рубежом. Мы собираемся эти исследования реанимировать совместно с партнерами из академической среды, - рассказал агентству проректор СевГУ Максим Евстигнеев.

Разработку будет в том числе выполнять новый научно-образовательный центр Республики Крым и Севастополя "МореАгроБиоТех".

По словам Евстигнеева, предстоит создать саму жидкость, которую будут заливать в легкие человека для дыхания под водой, а также специальный скафандр для компенсации давления на больших глубинах. В вузе рассчитывают получить поддержку на федеральном уровне и вести исследования совместно с профильными научными институтами.

Технология позволит изменить работу водолазов. Сейчас, по словам ученого, человек погружается на глубину более 60 метров с большими рисками для здоровья и финансовыми затратами. При работе на 500-метровой глубине восстановление занимает более двух недель.

- С технологией жидкостного дыхания это будет более безопасно, человек сможет опускаться на любые глубины, до тысячи метров, - считает проректор.

Это направление в будущем откроет перспективы для развития глубоководного туризма.

- Когда технология будет достаточно доработана, возможно даже организовать коммерческие круизы в Марианскую впадину. Уверен, многие миллионеры воспользуются этой возможностью, - добавил он.