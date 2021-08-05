В Сочи появились такси, свободные от COVID-19

В Сочи на маршруты вышли такси, свободные от коронавируса. В результате межведомственного рейда 50 водителей такси, завершивших оба этапа вакцинации и продемонстрировавших сертификат, получили наклейки единого образца "Территория без COVID-19". Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

- Водители такси находятся в зоне риска, так как по специфике своей профессии они ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей, - отметил исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Вячеслав Бауэр. - Такси должно оставаться безопасным городским транспортом в условиях пандемии.

Транспортное средство, осуществляющую перевозку пассажиров, должно проходить ежедневную санитарную обработку, а водитель и пассажиры обязательно соблюдать масочный режим на протяжении всей поездки.

Сейчас в Сочи перевозку пассажиров легковым такси осуществляют около 300 индивидуальных предпринимателей и 29 организаций. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края выдало 5775 разрешений на предоставление услуг такси.

Напомним, в Сочи открылся первый пляж COVID-free.