В Сочи туристка сорвалась со скалы во время селфи

На территории рекреационного объекта "Каньон Псахо", расположенном в Адлерском районе Сочи, 21-летняя туристка из Старого Оскола во время фотосессии сорвалась со скального уступа.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Информация об инциденте поступила от очевидца. При падении пострадавшая получила серьезные травмы и не могла самостоятельно передвигаться, поэтому ей понадобилась помощь спасателей.

К делавшей селфи туристке отправились семь сотрудников Адлерского и Краснополянского подразделений экстренного ведомства на служебных автомобилях повышенной проходимости. Добравшись, спасатели с помощью специальных носилок и альпинистского снаряжения эвакуировали девушку со скального участка на тропу и передали врачам скорой помощи.