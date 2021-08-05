В Сочи туристка сорвалась со скалы во время селфи

Новости

Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят 18:01
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах 17:50
Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты 17:47
В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника 17:41
РФ и Узбекистан проведут совместные контртеррористические учения 17:40
Планирующих туры в Грецию россиян попросили учитывать лесные пожары 17:35
Германия стала крупнейшим производителем пива в Евросоюзе 17:34
Москвичи подали 300 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму 17:32
Международные резервы РФ за неделю выросли на 5,1 млрд долларов 17:26
Рафик Загрутдинов: Реновация пришла в Северное Измайлово 17:23
В МИД РФ указали на ошибочную оценку Байденом экономики России 17:19
Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль 17:06
Самого дорогого барашка в Ирландии продали на аукционе за 44 тысячи евро 17:06
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири 17:00
Шойгу: Военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии будут защищать рубежи ОДКБ 16:58
В Казани пациент наркодиспансера ранил охранника ложкой 16:48
"Спартак" принял отставку Попова с должности спортивного директора 16:47
В Перми 150 сотрудников Xsolla уволили за "невовлеченность в работу" 16:43
Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове 16:42
Сидорова: Хочется плакать, потому что до золота не хватило совсем чуть-чуть 16:40
Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты 16:39
Жена госпитализированного с COVID Стеклова рассказала о кашле с кровью 16:39
В Минэкомразвития заявили о замедлении роста экономики 16:30
Суд вынес обвинительный приговор по делу Майкла Калви 16:29
Олимпийские чемпионы из Петербурга получат по пять млн рублей 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
05.08.2021 17:04
Рубрика: Происшествия

В Сочи туристка сорвалась со скалы во время селфи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

На территории рекреационного объекта "Каньон Псахо", расположенном в Адлерском районе Сочи, 21-летняя туристка из Старого Оскола во время фотосессии сорвалась со скального уступа.

В Оренбуржье трех девочек ударило током во время селфи на крыше вагона

Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Информация об инциденте поступила от очевидца. При падении пострадавшая получила серьезные травмы и не могла самостоятельно передвигаться, поэтому ей понадобилась помощь спасателей.

К делавшей селфи туристке отправились семь сотрудников Адлерского и Краснополянского подразделений экстренного ведомства на служебных автомобилях повышенной проходимости. Добравшись, спасатели с помощью специальных носилок и альпинистского снаряжения эвакуировали девушку со скального участка на тропу и передали врачам скорой помощи.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Краснодарский край ЦФО Белгородская область Селфи: модное, но опасное увлечение

Главное сегодня

Путин попросил главу Минтранса срочно приехать в Кремль
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
В Томске оправдали первого фигуранта дела по статье о "ворах в законе"
В Москве горит Киевский вокзал
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Пешехода, спровоцировавшего смертельную ­аварию, отправили в колонию