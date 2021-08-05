Екатеринбург занял второе место в стране по продажам микроквартир

Сервис bnMAP.pro проанализировал структуру продаж новостроек в первой половине 2021 года и пришел к выводу, что больше всего малометражного жилья продается в Санкт-Петербурге (76 процентов от общего объема). На втором месте - Екатеринбург (68), на третьем - Москва (51 процент).

За основу взяли целевой ориентир для госпрограмм - 30 квад­ратов на человека. Соответственно для семьи из двух человек требуется квартира площадью не менее 55-60 метров, на троих - уже 80-90. Причем комнат должно быть не меньше, чем членов семьи.

- Иначе можно говорить об определенном компромиссе, недостатке личного пространства, - говорит аналитик Михаил Хорьков, партнер bnMAP.pro по Свердловской области. - Понятно, что в маленьких квартирах живут как одинокие люди, так и семьи с детьми. Тем не менее важно понимать, что текущая политика поддержки спроса и льготная ипотека работают лишь на количественные показатели, стимулируют спрос на простое и компактное жилье, а не на качественный рост.

Всего с начала года в Екатеринбурге было заключено 10066 сделок. Из них 75,8 процента - с привлечением ипотеки. Застройщики реализовали 484,4 тысячи квадратных мет­ров жилья. Средняя площадь проданной квартиры составила 48,13 метра, но наибольшим спросом пользовались объекты по 35-40 квадратов. Большинство покупателей уложилось в бюджет от 2 до 4 миллионов рублей.

При этом доля квартир общей площадью свыше 80 квад­ратных метров среди новостроек Екатеринбурга составила всего 9 процентов. В Санкт-Петербурге этот показатель еще меньше - шесть процентов. Средняя площадь приобретаемого лота в Северной Пальмире - всего 43,3 квадрата. Еще более контрастным является рынок Ленинградской области, где этот показатель равен 41квадратному метру. При этом средний бюджет сделки составляет 6,8 и 4,4 миллиона рублей соответственно.