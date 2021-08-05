Как многодетные жительницы Тюмени становятся предпринимательницами

В Тюмени подвели итоги самой, пожалуй, доброй федеральной образовательной программы "Мама-предпринима­тель", адресованной женщинам, готовым броситься в пучину бизнеса.

- Уже в третий раз мы получили немало совершенно неповторимых заявок, соответствующих времени. Например, на организацию секции по гандболу, строительство банного комп­лекса, пошив непромокаемого постельного белья для детей и взрослых, устройство аттракци­она-перевертыша, - отметила главный специалист инвестагентства Тюменской области, тренер проекта Марина Надёжкина.

Добавим, что в 2018 году грант в размере 100 тысяч руб­лей присудили основательнице детской киношколы Светлане Семеновой, а в 2019-м - автору онлайн-проекта по преображению женщин после родов Дарье Арутюнян. В прошлом сезоне конкурс брал паузу. Нынче победа досталась Альбине Туляковой из Ярковского района, она обошла 20 конкуренток. Эксперты говорят, что бизнес-леди попала в струю: с прошлого года в регионе делают ставку на сельский туризм, а инициатива мамы шес­ти детей - как раз про это.

История Альбины уникальна. Педиатр и гастроэнтеролог в одном лице не могла предугадать, что когда-нибудь предпочтет Тюмени деревушку в Ярковском районе с красивым названием Варвара. Сюда доктора пригласили на работу, пообещав места для ребятишек в детском саду. Муж после переезда рискнул заняться фермерством. Сейчас у Тимура собственное крестьянско-фермер­ское хозяйство (КФХ), он занимается пчеловодством, разводит скот, но это сезонный бизнес, а Альбина задумала под крылом супруга организовать круглогодичный культурно-этнографический объект, благо земли хватит на все: у Туляковых 40 га угодий.

- Когда туристы из Тюмени следуют в Тобольск, они, конечно, заезжают в село Покровское, на малую родину старца Распутина. Наша деревня находится между Ялуторовском и Тобольском. В ней тоже можно останавливаться на отдых или же приезжать за впечатлениями специально. У Варвары не только красивое название, но и интересная история, - рассуждает Альбина.

Фото: Ирина Никитина/РГ

К сельскому туризму Тулякова подходила осторожно: оформила самозанятость, начала катать на тяжеловозах городских ребят, приехавших в деревню на каникулы. Потом стала устраивать туры выходного дня с играми, мастер-классами, национальной кухней, посещением козьей фермы. Со временем стало понятно: на территории КФХ обязательно нужно построить дом для туристического ночлега. В начале года Альбина получила от района соцконтракт и заказала тюркскую юрту, луки и стрелы, чтобы туристы могли почувствовать себя настоящими кочевниками. В планах - встроиться в маршруты до Тобольска и Абалака. Тогда путешественники в дополнение к основной программе в Варваре окунутся в агротуризм и историю татар и башкир.

Есть у Альбины и еще одна задумка на будущее: иппотерапия. Метод реабилитации она опробовала на своем ребенке.

Комиссию также заинтересовал бизнес-проект Маргариты Колепцовой, которая восемь месяцев шьет приятное глазу непромокаемое постельное белье, одеяла, защиту для матрасов. Как выразились эксперты, это неосвоенная ниша, а такими товарами можно обеспечивать не только дома престарелых и инвалидов, детские дома и детские сады, но и кемпинги, гостиницы, загородные лагеря.

Ольга Андронова, в прошлом банковский работник, а сейчас тоже швея, уже вовсю продает бортики в кроватку, коконы и комфортеры на популярном маркетплейсе. Выбор в пользу хобби пал как раз в пандемию: женщина ушла трудиться на дом и ничуть не пожалела. Собирается арендовать площадку в одном из стремительно развивающихся микрорайонов Тюмени и оставить место для швейного коворкинга, куда смогут приходить все желающие без привязки к абонементу.

Дизайнер интерьеров Светлана Токарева желает открыть в областном центре галерею искусств для взыскательных клиентов. Себя она видит связным между художником и владельцем элитного жилья.

Мария Кузнецова - не только многодетная мама и спортсмен-ультрамарафонец, но и мастер на все руки. Уже полгода на современном оборудовании, но по старинным технологиям она выдавливает 12 видов масел. Дело так споро пошло в гору, что семья, чтобы развивать мануфактуру, переезжает из Тюмени в Тюменский район.

Практически все бизнес-проекты участниц программы "Мама-предприниматель" так или иначе выросли из детских увлечений или из ситуаций, когда им нужно было в прямом смысле спасать кого-то из семьи. Так , Мария Кузнецова пришла к сыродавленным маслам, разрабатывая диету для близких. Маргарита Колепцова сначала шила непромокаемое белье не по заказу, а для родни.