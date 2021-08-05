На Урале жители и бизнес стали инициаторами возрождения старинного села

В селе Мраморском состоялся День мраморной музыки: оркестр дал концерт прямо на дне действующего карьера.

- То, что здесь происходит, уникально! - поделился впечатлениями заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Под его словами подписались бы многие гости фестиваля "Мраморная миля", который прошел на Урале уже в четвертый раз. Две недели над каменными глыбами трудились скульпторы из Белоруссии, Киргизии и Сербии. Материалом с ними щедро поделилось предприятие "Уральский мрамор".

- У нас нет никакого другого интереса, кроме душевного, - признается Филипп Малков, председатель совета директоров компании. - Когда происходит что-то реально крутое, интересное, это вдохновляет. По словам скульпторов, отходы производства, которые лежат на отвалах, - самый подходящий для них материал. А там миллион тонн камня.

Мраморское стоит на месте древнего моря, когда-то разделявшего Европу и Азию. Именно здесь впервые на Урале в XVIII веке добыли мрамор. Также в селе некоторое время жил и работал скульптор с мировым именем Степан Эрьзя. Крупнозернистый уральский мрамор, серый, в разводах, которые сформировались из отложений морского дна, вдохновил уже многих художников. Например, израильский скульп­тор Таня Премингер создала из него самый необычный знак на границе двух частей света, символизирующий единство евразийского пространства. Скульп­туру можно увидеть на въезде в Мраморское.

- Мы поняли, что нужно дополнить турмаршрут еще каким-то событийным мероприятием. Задумали фестиваль скульпторов, потому что материал в доступе. Во многих странах нет такого богатства, - замечает автор проекта Эльмира Самохина. - Уже понимаем, кто будет играть в карьере на следующий год: оркестр волынщиков Москвы. Они исполняют репертуар рок-групп AC/DC и QUEEN. Более того, руководители предприятия пообещали спустить зрителей вниз, к музыкантам - для вау-эффекта. В Мраморском есть еще две потенциальные площадки: затопленные карьеры XVIII -XIX веков. Возле них тоже можно играть камерную музыку. А еще хотим устроить световое театральное представление вечером.

Две недели над каменными глыбами трудились скульпторы из Белоруссии, Киргизии и Сербии. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Гордость за свое село, локальный патриотизм формировались у местных жителей постепенно. Сначала туристов и гостей фестиваля встречали настороженно, теперь ищут плюсы в потоке приезжих.

- Нам благоустроили площадку у дома культуры. Рядом сделали парк деревянных скульптур. "Уральский мрамор" нанял двух рабочих, которые помогают содержать село в чистоте. Прислали бригаду, чтобы привести в порядок старые памятники, в том числе посвященные погибшим на вой­не. Газ провели, скоро все село будет газифицировано - это мы тоже связываем с известностью, которая появилась у Мраморского благодаря фестивалю, - говорит глава поселения Вера Нуфер.

Кроме горнодобытчиков, к организации мероприятия подключились транспортники и общепит. Вера Нуфер считает, что найдется дело и для частной бизнес-инициативы.

- Я готовлю односельчан к мысли, что можно иметь дополнительный заработок: рукоделия продавать, пироги. Горожане приезжают, видят - у нас красиво, свежий воздух, чистая вода. Хотели бы остаться дня на три, а где? Надо, чтобы комнаты сдавали, - рассуждает она.

"Мраморная миля" не планирует снижать обороты. В прошлом году ее организатор - фонд "Идея" - выиграл конкурс Ассамблеи народов России, где заявил фестиваль как площадку для объединения людей разных национальностей. Сейчас разбивают Евразийский сад, его проект уже готов. Поступают новые заявки от скульпторов, "Уральский мрамор" собирается выпус­кать сувенирную продукцию. То, о чем в других селах только мечтают - о локальном туризме, который поддержит экономику и обеспечит занятость, в Мраморском уже реализуют. Работы впереди много, но все заинтересованные стороны полны оптимизма.

Усилия уральцев уже оценил Фонд президентских грантов, поддержавший проект. Свердловская область тоже готова внести свою лепту.

- Есть мобильные возможности, чтобы здесь организовать на один день удобную инф­раструктуру для посетителей, смонтировать и через день увезти. Мы видим, как обустраивается смотровая площадка, которая стала сегодня сценической, и она не конфликтует никак с действующим производством. Плюс точечно можно работать с турагентствами Екатеринбурга, чтобы мы понимали количество гостей, которых можем сюда привезти, организовав специальные туры, - поделился планами Сергей Радченко.