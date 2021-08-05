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05.08.2021 06:14

Нотариусы высказались о негативных тенденциях цифровизации

Текст: Константин Корсик (президент Федеральной нотариальной палаты)
Российская газета - Экономика УРФО № 176(8527)
Рассматривая текущее состояние общественных правоотношений, мы видим, что под влиянием глобальной цифровизации сформировалось несколько негативных тенденций. Их сочетание с большей долей вероятности приводит и к нарушению прав граждан, и к утере общественной стабильности.
Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты. Фото: Из личного архива Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты. Фото: Из личного архива
Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты. Фото: Из личного архива

С одной стороны, цифровые технологии позволили совершать юридически значимые действия просто и быстро, путем нажатия кнопки или применения электронной подписи. Граждане уже привыкли это делать автоматически. С другой стороны, в силу множества нормативных требований они вынуждены, не читая, постоянно подписывать многостраничные документы: согласия на обработку персональных данных в любых сферах, договоры на обслуживание в автосервисах, поликлиниках, лицензионные соглашения при установке программ на компьютере и тому подобное. Людей приучили: не подпишешь - могут отказать. В силу этого происходит девальвация юридически значимого факта подписания документа. Тем более в цифровой среде, где нажатие кнопки "Согласен" становится неким ритуалом, обойти который нельзя, равно как и нельзя изменить условия договора. Тем самым граждане приучаются слепо принимать все, что им предлагают, даже если это может привести к нежелательным для них последствиям.

На фоне ускорения цифровизации получился дефицит кадров

Второй аспект глобальной цифровизации - резкое расширение псевдодоверенной юридической среды. Речь идет об МФЦ, банках, риелторских фирмах и многих других участниках гражданского оборота, которые представляют людям документы на подпись. Те визируют, потому что уверены: организация отвечает за последствия, хотя на самом деле это не так. Более того, люди считают, что в этих документах ничего нельзя менять.

Понимают ли граждане возможные риски? Как показал эксперимент Фонда развития правовой культуры, они знают о том, что риск есть, но не понимают серьезности совершаемых действий. Съемочная группа опрашивала прохожих. Все, глядя в камеру, отвечали: конечно, мы в курсе, что нельзя подписывать договор, не прочитав внимательно. И тут же более 90 процентов опрошенных разного возраста, пола и социального положения подписывали формальное согласие на съемку, где в одном из пунктов передавали съемочной группе права на всю свою недвижимость и принимали в долг значительные суммы. Люди сверяли лишь свои паспортные данные, а на вопрос, почему пропустили такие опасные для них моменты, отвечали: "Но мы же доверяем вашей съемочной группе". То есть незнакомцы с видеокамерой стали типичной псевдодоверенной юридической средой, способной при желании причинить недопустимый ущерб.

Если добавить свежее исследование Финансового университета при правительстве РФ, которое свидетельствует о продолжающемся росте преступности в обороте недвижимости и ценного движимого имущества, то становится очевидно: государству пора возвращать высокий статус юридически значимого действия. Нельзя подменять компетенции правовых институтов псевдодоверенными юридическими средами, имеющими исключительно экономический интерес. Нотариус относится к доверенной среде в силу закона. Совершая нотариальные действия, он обеспечивает законность сделки, разъясняет правовые последствия сторонам, проверяет, согласны ли они с заявленной темой. Действует объективно и независимо, несет полную имущественную ответственность за результаты своей работы.

Как цифровизация меняет жизнь россиян

При этом правовая система может и должна совершенствоваться в условиях технологического прогресса. Сейчас мы находимся на этапе перехода к цифровому нотариату. Уже появилась возможность удостоверять электронные документы, созданы уникальные системы публичных реестров. Теперь мы внедряем в практику совершение удаленных нотариальных действий и дистанционное удостоверение сделок двумя и более нотариусами, биометрию как способ идентификации личности заявителя. Все это подтверждает, что потенциал нотариата может быть использован в тех сферах гражданского оборота, где сейчас наблюдается острая проблема защиты прав граждан и предпринимателей. Также нотариусы готовы оказывать помощь пожилым людям и другим участникам гражданского оборота, которые подвергаются цифровой дискриминации. Попросту говоря, у них нет компьютера, гаджетов или навыков пользования всем этим. Соответственно, нет доступа к ряду услуг, в том числе государственных.

Традиционные правовые ценности не меняются с ходом прогресса и моделями телефонов. Цифровые права стоит воспринимать как реализацию уже существующих прав человека в новых форматах, а не как что-то совершенно новое. С этой точки зрения современное развитие нотариата полностью отвечает такой тенденции. Мы видим, как успешно в правовую среду внедряются новые институты: совместное завещание супругов, наследственный фонд. Среди последних новелл - договоры конвертируемого займа, заемщиком по которым выступает ООО при венчурном финансировании, теперь тоже визируются нотариусом. Кроме того, обратившись в нотариальную контору, можно учредить личный прижизненный фонд для управления имуществом и бизнесом.

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