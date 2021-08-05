Подпольная красота: Как изменится бьюти-индустрия Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект "Новое качество услуг до 2030 го­да". Каких сервисов на рынке мегаполиса в избытке, а каких пока не хватает и как заинтересовать в их развитии предпринимателей, разбирался корреспондент "РГ".

Легальные косметические салоны не могут на равных конкурировать с теми, кто оказывает услуги на дому. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Документ преследует сразу несколько целей. "Ближний прицел" ориентирован на проведение Универсиады-2023. Конечно, трудно себе представить, что, спустившись с трапа самолета, участники и гости спортивного праздника дружно побегут заказывать себе пошив костюма. Но ведь они вполне могут захотеть взять в прокат велосипед или привести в порядок прическу. Поэтому авторы проекта предлагают ввести ценники на пяти иностранных языках, благо­устроить предприятия бытового обслуживания, развивать цифровизацию (кстати, уже сегодня 60 процентов заказов проходят через Интернет). Просто, понятно и выполнимо.

С "дальним прицелом" посложнее: создание условий для развития конкурентного рынка бытовых услуг, повышение их эффективности и территориальной доступности, рост качества, развитие предпринимательской грамотности и так далее. Муниципальных предприятий бытового обслуживания в городе не осталось, а частный бизнес с трудом поддается неденежной мотивации. Увы, эта сфера ощущает дефицит инвес­тиций, и многие предприниматели ориентируются на быстрое получение прибыли.

Так, за последние десять лет наибольший (троекратный) рост показали установщики аттракционов: развитие этого бизнеса не требует значительных усилий, достаточно лишь раскинуть широко сеть. Что касается традиционных бытовых услуг, то одно время горожанам было вообще непросто найти того или иного мастера. Массовое исчезновение разрозненных точек час­тично компенсирует новый формат предприятий - комп­лексный. Такие мультисервисные салоны сегодня есть во многих крупных торговых центрах.

Свыше 80 процентов сотрудников бьюти-индустрии работают без правоустанавливающих документов

- Они предоставляют три и более вида услуг повседневного спроса: химчистку, услуги прачечной, ремонт обуви, изготовление ключей, фотоуслуги, металлоремонт, пошив и ремонт одежды, ремонт ювелирных изделий и другие, - отметила зампредседателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Юлия Амелина.

В 2020 году отрасль оказала услуг на 1065,7 миллиона руб­лей. В среднем получилось 696,7 рубля на человека. Безусловные лидеры по динамике развития за последние десять лет - парикмахерские и косметические салоны. Невозможно не заметить появления новых форматов: специализированных моностудий, барбершопов, детских парикмахерских, экспресс-сало­нов и студий сегмента "эконом" и "лоукост". При этом в Екатеринбурге свыше 80 процентов сотрудников сферы красоты работают без правоустанавливающих документов. Массовое бегство в псевдосамозанятые создает условия для недобросовестной конкуренции, на что уже целый год сетуют владельцы стационарных предприятий. Кстати, на дому без регистрации работают не только парикмахеры, косметологи, но и швеи, мастера по ремонту электробытовых приборов. Гарантировать качество таких услуг невозможно.

- Развитие скрытых форм предпринимательской деятельности негативно сказывается на качественной подготовке и переподготовке кадров, на стат­учете, что влияет на полноту и объективность анализа отрасли, наносит ощутимый ущерб экономике города, - констатирует Юлия Амелина.

Один из минусов нелегальной самозанятости - невозможность участвовать в полезных мероприятиях, отмечают эксперты. В Екатеринбурге регулярно проводятся специализированные конкурсы, мастер-классы, фес­тивали, семинары и выставки. Например, чемпионат города является одновременно полуфиналом чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, однако мастера, практикующие услуги на дому, оказываются за скобками этих профессиональных событий.

Комментарий

Алла Волчкова, председатель комитета индустрии красоты свердловского отделения "Опоры России":

- Основные проблемы в проекте "Новое качество услуг до 2030 года" определены точно. Так, бьюти-индустрия действительно самая большая в процентном отношении из всего спектра бытовых услуг и быстро развивающаяся, однако ее рентабельность заметно упала. Двадцать лет назад прибыльность легальных салонов красоты составляла 20-30 процентов от оборота. Удорожание профессиональной косметики, рост налоговых отчислений, нестабильная экономическая ситуация, снижение доходов потребителей и недобросовестная конкуренция снизили этот показатель до 6 -10 процентов. Многие предприниматели ушли в тень, а новые игроки не имеют должных знаний о требованиях Роспотребнадзора. Пользуясь отсутствием проверок малого бизнеса, они не спешат оформлять правоустанавливающие и разрешительные документы.

Ценники на пяти языках - идея отличная. Но сначала нужно провес­ти мониторинг по наличию кассы и самих ценников на предприятиях. Зачастую деньги перечисляются с карты на карту, без оформления договоров. В целом считаю актуальными все предложенные методы. Для более серьезных решений (изменение законодательства и утверждение новых налоговых ставок), способствующих "обелению" отрасли, необходимо обсуждение с бизнес-сообществом на уровне правительства региона и профильных министерств.