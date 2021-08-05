Туристы и медведь напугали друг друга в челябинском парке "Таганай"

Двое гостей национального парка "Таганай" запросили помощи после встречи с медведем. Во время похода они уклонились от туристических троп и неожиданно столкнулись с хозяином тайги, сообщили в пресс-службе заповедника.

Произошло это на горе Шабаш, куда мужчина и женщина отправились на поиски останков упавшего самолета. Примерно на середине подъема им и попался медведь. Однако столкновение оказалось настолько неожиданным и для людей, и для косолапого, что каждый побежал в свою сторону: люди - вверх по склону, животное - под гору. Отдышавшись на вершине, туристы позвонили в МЧС и попросили эвакуировать их. Но, поскольку травм они не получили, вызов передали в администрацию национального парка. После чего инспекторы охраны вывезли горе-путешественников в Центральную усадьбу и напомнили им об обязательной регистрации.

- Во-первых, они не получили разрешение на посещение особо охраняемой природной территории, - отметил заместитель директора по охране национального парка "Таганай" Павел Юмин. - Кроме того, выбрали свой маршрут. На туристических тропах встречи с дикими животными маловероятны.

Судя по следам, это был годовалый медвежонок, где-то рядом вполне могла находиться его мать, готовая броситься на незваных гостей. И кто знает, как закончилась бы эта встреча.

Кстати

Сейчас на территории национального парка "Таганай" обитает 25 медведей. За последние несколько лет встреч с ними на официальных маршрутах не было. Но медвежьи следы то и дело появляются возле некоторых троп.