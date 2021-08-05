Уралец лишился ста тысяч при попытке продать обувь через интернет

Житель Екатеринбурга хотел продать через интернет обувь, которая самому ему оказалась не нужна. Но вместо того, чтобы получить оплату за товар, потерял крупную сумму, став жертвой аферистов.

Мошенники использовали уже отработанную схему: как рассказал обратившийся накануне в полицию сорокалетний мужчина, он хотел продать онлайн зимние ботинки за 2500 рублей. По телефону с ним связался "клиент", попросил сообщить данные карточки, на которую пообещал в ту же минуту перевести деньги. Потом у "покупателя" якобы начались проблемы с переводом, он попросил продавца назвать три цифры обратной стороны карты, а затем и коды, которые пришли в sms владельцу счета.

"Не дождавшись поступления денег, мужчина позвонил в службу поддержки банка. Там ему ответили, что с его счета несколькими транзакциями списано 110 тысяч рублей", - рассказали "РГ" в отделении по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража с банковского счета). Правоохранительные органы устанавливают причастных к преступлению, и в который раз напоминают: ни в коем случае нельзя сообщать посторонним данные своей карты, пароли и коды из sms.