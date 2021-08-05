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05.08.2021 11:59
Рубрика: Происшествия

Уралец лишился ста тысяч при попытке продать обувь через интернет

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Екатеринбурга хотел продать через интернет обувь, которая самому ему оказалась не нужна. Но вместо того, чтобы получить оплату за товар, потерял крупную сумму, став жертвой аферистов.

С карты уральца украли все деньги при перепродаже билетов на концерт

Мошенники использовали уже отработанную схему: как рассказал обратившийся накануне в полицию сорокалетний мужчина, он хотел продать онлайн зимние ботинки за 2500 рублей. По телефону с ним связался "клиент", попросил сообщить данные карточки, на которую пообещал в ту же минуту перевести деньги. Потом у "покупателя" якобы начались проблемы с переводом, он попросил продавца назвать три цифры обратной стороны карты, а затем и коды, которые пришли в sms владельцу счета.

"Не дождавшись поступления денег, мужчина позвонил в службу поддержки банка. Там ему ответили, что с его счета несколькими транзакциями списано 110 тысяч рублей", - рассказали "РГ" в отделении по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража с банковского счета). Правоохранительные органы устанавливают причастных к преступлению, и в который раз напоминают: ни в коем случае нельзя сообщать посторонним данные своей карты, пароли и коды из sms.

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