Уральские работодатели выступили против "четырехдневки"

Идея четырехдневной рабочей недели, о которой говорили еще задолго до пандемии, сегодня кажется довольно актуальной. Эту инициативу даже обсуждают в Госдуме. Однако рискнули ввести такой режим только десять процентов компаний России, опрошенных SuperJob. Работодатели и эксперты в сфере трудовых отношений ответили "РГ", почему экономика не готова к этому эксперименту.

Когда начался локдаун, несколько российских предприятий, в том числе в Екатеринбурге, запустили четырехдневку, чтобы сохранить штат. Наверстать упущенные темпы пытаются до сих пор, а три процента "испытателей" уже вернулись к обычному графику.

- В прошлом году оплачиваемый нерабочий период продлился 27 дней. Распределив его равномерно, мы получим условные 27 рабочих недель, где продолжительность труда снизили на день. Опыт показал, что это реально. Но повторный эксперимент бизнес вряд ли выдержит, тем более не все производственные процессы это позволяют, - комментирует статистику директор Уральского института управления РАНХиГС Руслан Долженко.

По его мнению, работать четыре дня вместо пяти вполне смогут в IT-отрасли, а также бухгалтеры и исполнители бэк-функций (без непосредственного учас­тия клиента). К примеру, в начале 2020 года "Уралхиммаш" переводил на сокращенную рабочую неделю финансовую службу, дирекцию продаж и материально-технического снабжения. В пресс-службе предприятия отмечали, что это превентивная мера для снижения непроизводственных затрат.

Многие предприниматели считают, что та система, что действует сейчас, оптимальна. И улучшать ее не видят смысла: альтернативу сокращенной неделе вполне может составить практикуемый нынче режим удаленной занятости.

- Каждый работник и работодатель могут договориться о чем угодно: четырехдневной неделе, гибком графике и полностью дистанционной занятости. К примеру, наши сотрудники трудятся и по четыре, и по три с половиной дня в неделю. Нормативная база дает для этого массу возможностей. Если система неплохо действует, зачем ее улучшать? - недоумевает глава холдинга "Пенетрон-Россия" Игорь Черноголов.

Работодатели не готовы долго использовать гибкий график из-за рисков падения эффективности труда. Сотрудники же боятся потерять в зарплате

Кроме того, руководители предприятий сомневаются, что дополнительный выходной в неделю повысит производительность труда. Согласно опросу, проведенному порталом hh.ru еще в 2019 году, 38 процентов респондентов были уверены, что при четырехдневке она снизится, а 48 - что придется урезать зарплату. Число желающих перейти на сокращенный график с того времени почти не выросло.

Между тем в профсоюзах инициативу поддерживают. В доказательство приводят данные Международной организации труда, которая еще два года назад признала, что стресс и эмоциональное выгорание - главный фактор снижения производительности.

- Начать эксперимент можно с гибких отраслей, где работают на результат, допустим, со сферы услуг. Есть два варианта развития событий: уменьшить на час рабочий день либо распределить нагрузку на четыре дня, увеличив его время до десяти часов. Но лишь в случае, когда от этого не страдает экономика предприятия и сохраняется прежний уровень зарплат, - рассуждает зампредседателя Федерации профсоюзов Свердловской области, член региональной Общественной палаты Алексей Киселев.

Но такой вариант подходит далеко не всем.

- Мы не можем себе позволить переход на четырехдневный график: количество оборудования, численность персонала были спланированы исходя из пяти­дневного. Кроме того, производство полного цикла предполагает непрерывность процессов, скажем, в литейном и кузнечно-прессовом подразделениях работают в три смены, - поясняют в пресс-службе "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комп­лексы" ГК "Ростех").

На предприятии, которое является единственным производителем БМП в России, выполнение гособоронзаказа обеспечивает полную загрузку производства. Понятно, что поддерживать устоявшийся темп сборки изделий в иных условиях будет непросто, рост часовой нагрузки на персонал может только навредить.

По мнению экспертов, стимулировать внедрение сокращенной рабочей недели способна цифровизация. Руслан Долженко приводит пример: на одном промпредприятии оценивали потери времени в цехе с помощью гаджетов. Те передавали данные о перемещениях персонала. В итоге оказалось, что 20 процентов человеческих действий способны заменить цифровые сервисы.

Несмотря на все возможности гибкого графика, уральские работодатели, вводившие его в 2020-м, использовать такой формат надолго не готовы. По разным причинам, в основном из-за рисков падения эффективности труда. Впрочем, не сильно ратуют за четырехдневку и сотрудники этих компаний, опасаясь снижения зарплаты.

Кстати

По данным SuperJob, за введение четырехдневки выступает 44 процента экономически активного населения России, против - 34. Одобряет ее чаще всего молодежь до 34 лет (52 процента) и женщины (48 против 40 процентов среди мужчин).