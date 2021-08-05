В Челябинской области нашли 40 поддельных сертификатов о вакцинации

В городе Троицке полиция выявила поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса с внесением соответствующих сведений на портал Госуслуг. Организованы поиски их изготовителей, сообщили в четверг в ГУ МВД Челябинской области.

- 40 поддельных сертификатов о вакцинации граждан от COVID-19 выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - Фиктивные сведения о вакцинации данных лиц также были внесены на портал государственных услуг.

По данному факту возбуждено уголовное дело об обороте поддельных документов (часть 1 статьи 327 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до двух лет лишения свободы. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления лиц, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.

В полиции напоминают, что за подделку и сбыт сертификатов о вакцинации, справок с результатами ПЦР-тестов и медотводов от прививки предусмотрена уголовная ответственность.