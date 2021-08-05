В Екатеринбурге после хлопка загорелась квартира в пятиэтажке

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга произошло возгорание в квартире. Как сообщили очевидцы ЧП, пожару предшествовал хлопок.

Сообщение о пожаре в доме на улице Стахановской поступило в четверг в 17.37 по местному времени, рассказали в пресс-службе областного главка МЧС. В 17.45 пожарные уже были на месте. Оказалось, что горит квартира площадью 46 квадратных метров на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.

- Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 80 человек, из них 15 детей. Информации о пострадавших не поступало, - говорится в сообщении.

В 17.58 пожар удалось локализовать. На данный момент пожар ликвидируют. В тушении задействовано пять единиц техники, 15 человек личного состава. Пожарные забирают и проливают сгоревшие конструкции.

В Сети появилось видео, снятое из квартиры дома на Восстания, 13, что располагается в 200 метрах от указанной спасателями улицы. На видео виден дым, а мужчина за кадром говорит, что напротив двора дома что-то взорвалось.