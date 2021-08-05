РФ и Узбекистан проведут совместные контртеррористические учения

"В текущей военно-политической обстановке с учетом угроз, исходящих от международного терроризма, наши вооруженные силы - России и Узбекистана - должны быть готовы вместе противодействовать этим террористическим бандам", - сказал в четверг начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече со своим узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым.

"В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений - как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества, в рамках военно-технической помощи", - напомнил Герасимов.

Он также отметил, что Россия оказывает методическое содействие в совершенствовании вооруженных сил Узбекистана, готовит для национальной армии квалифицированные кадры в российских военных вузах.

Герасимов пригласил начальника Генштаба ВС Узбекистана генерал-майора Шухрата Халмухамедова посетить в сентябре на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области совместное антитеррористическое учение стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021".

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг, 5 августа, прилетел в Узбекистан с официальным визитом. Он обсудит вопросы региональной безопасности, военного сотрудничества Москвы и Ташкента с руководством этой страны. А еще побывает на активной фазе совместного российско-узбекского учения. Оно проходит в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области. Там подразделения двух стран отрабатывают совместные действия по защите территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.