Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей

Самая уязвимая перед "дельта"-штаммом категория граждан - молодые люди от 14 до 29 лет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пояснив, что молодежь часто пользуется общественным транспортом и имеет большое количество контактов.

Тот факт, что штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел", говорят и ученые. "При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Специалисты также отмечают, что пациенты, заразившиеся "дельтой", чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой формах, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Течение болезни при "дельта"-варианте отличается большей стремительностью, а лечение - более сложное и продолжительное.

В Роспотребнадзоре напомнили о симптомах при штамме "дельта". Это лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Наблюдаются также проявления, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота.