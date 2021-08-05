Новости

СМИ: Въезжающих в США иностранцев обяжут вакцинироваться 00:50
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей 00:45
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Открытые медиа" и "МБХ Медиа" 00:34
Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва сел в аэропорту Казани 00:26
Следователи завели дело на москвича, выкинувшего ребенка в окно 00:25
США не поддержали предложение ВОЗ по бустерным дозам вакцин 00:04
Ростех опроверг данные о повреждении двигателя пожарного Бе-200 в Греции 04.08.2021
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн 04.08.2021
Спортивный директор "Спартака" Попов объявил об уходе из клуба 04.08.2021
Из-за лесных пожаров на юге Турции загорелась электростанция 04.08.2021
На приеме у Бастрыкина граждане пожаловались на ход расследования резонансных дел 04.08.2021
В Минске назвали имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси 04.08.2021
В МИД Беларуси состоялся брифинг для иностранных дипломатов 04.08.2021
В Екатерининском парке Москвы открыли памятник офицерским женам 04.08.2021
В МГТУ гражданской авиации оказался рекордный конкурс на бюджетные места 04.08.2021
Более 41 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 04.08.2021
В СК вызвали нотариуса, занимавшегося сделкой с недвижимостью семьи Баталова 04.08.2021
Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Турции вернулись в Самару 04.08.2021
Военные Ил-76 потушили пожар под Оренбургом 04.08.2021
В Госдуме назвали демаршем отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в РФ 04.08.2021
В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от COVID-19 04.08.2021
Задержки с поставками второго компонента "Спутника V" устранят в августе 04.08.2021
РФ потребует на Генассамблее ООН объективно расследовать катастрофу МН-17 04.08.2021
На Кубе зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19 04.08.2021
Стало известно, как наказали привязавшего девушку к крыше Bentley блогера 04.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 00:45
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Самая уязвимая перед "дельта"-штаммом категория граждан - молодые люди от 14 до 29 лет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пояснив, что молодежь часто пользуется общественным транспортом и имеет большое количество контактов.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма

Тот факт, что штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел", говорят и ученые. "При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Специалисты также отмечают, что пациенты, заразившиеся "дельтой", чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой формах, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Течение болезни при "дельта"-варианте отличается большей стремительностью, а лечение - более сложное и продолжительное.

В Роспотребнадзоре напомнили о симптомах при штамме "дельта". Это лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Наблюдаются также проявления, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота.

Роспотребнадзор рассказал об особенностях "дельта"-штамма коронавируса
Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов
Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения