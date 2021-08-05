Россия вышла на второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США

Россия стала вторым после Канады крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, сообщает Bloomberg.

Согласно официальным данным, в мае США импортировали из России 844 тысячи баррелей в сутки, что на 23% больше, чем в апреле.

Отмечается, что рост поставок обусловлен снижением импорта из латиноамериканских стран из-за санкций, а также ограничениями ОПЕК на добычу нефти.

Кроме того, Россия производит полурафинированные масла, такие как мазут-100, который идеально подходит для американских нефтеперерабатывающих заводов, привыкших работать с тяжелым вязким сырьем из Венесуэлы и Ближнего Востока.