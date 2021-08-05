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05.08.2021 15:54
Рубрика: Экономика

Россия вышла на второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США

Текст: Алексей Любовецкий
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Россия стала вторым после Канады крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, сообщает Bloomberg.

Фото: PhotoXPress
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Согласно официальным данным, в мае США импортировали из России 844 тысячи баррелей в сутки, что на 23% больше, чем в апреле.

Отмечается, что рост поставок обусловлен снижением импорта из латиноамериканских стран из-за санкций, а также ограничениями ОПЕК на добычу нефти.

Кроме того, Россия производит полурафинированные масла, такие как мазут-100, который идеально подходит для американских нефтеперерабатывающих заводов, привыкших работать с тяжелым вязким сырьем из Венесуэлы и Ближнего Востока.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США

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