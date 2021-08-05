Российский экзоскелет выходит на американский рынок

Созданные резидентом Фонда "Сколково" медицинские экзоскелеты ExoAtlet II прошли сертификацию американского агентства FDA (Food and Drug Administration). Это подтверждает соответствие нормам и стандартам национального законодательства и открывает возможность для выхода продукции российской компании на американский рынок.

- С полученным сертификатом FDA у нашего резидента появилось доказательство безопасности и качества сложнейшего медицинского изделия ExoAtlet II, - сказала Наталья Полушкина, вице-президент, исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий Фонда "Сколково. - Благодаря встроенной функциональной электростимуляции и биологической обратной связи новая, теперь уже сертифицированная американским регулятором версия экзоскелета позволяет проводить более эффективные реабилитационные тренировки для пациентов с частично сохранными функциями нижних конечностей.

ExoAtlet II ранее уже прошел медицинскую сертификацию в Европе, Южной Корее и России, которые подтвердили, что продукт отвечает высоким требованиям безопасности, здоровья и защиты окружающей среды.

Следующим шагом компании на международном рынке ожидается выход первого в мире экзоскелета для реабилитации детей и подростков ExoAtlet Bambini. В 2021 году устройство получило регистрационное удостоверение в России и уже помогает детям с ДЦП научиться ровно ходить, а в дальнейшем стать самостоятельными и независимыми членами общества.

Справка "РГ"

Экзоскелет необходим для работы с такими диагнозами, как травма спинного мозга, инсульт, рассеянный склероз, детский церебральный паралич, заболевания, связанные с нарушением мозгового кровообращения, заболевания опорно-двигательного аппарата. Продукция компании включает медицинские экзоскелеты для взрослых (ExoAtlet I, II) и уникальный экзоскелет для детей (ExoAtlet Bambini), не имеющий аналогов и конкурентов на рынке.