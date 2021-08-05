Основным драйвером инноваций в строительстве становится цифровизация отрасли. По оценкам экспертов, применение технологии информационного моделирования (ТИМ или BIM) в строительстве позволяет снижать сроки строительства на 30 процентов, при этом существенно сокращая затраты и риски.

Технология предусматривает возможность выгрузки данных в универсальных форматах для представления информационной модели на экспертизу, выдачи разрешения на строительство, ввода сооружений в эксплуатацию, а также для проведения строительного надзора.

"Масштабные задачи и их достижение невозможно без внедрения инновационных методов, и, конечно, приоритетное значение здесь имеет в том числе цифровизация", - отмечает заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Козлов.

С января 2022 года формирование и ведение информационной модели объекта становится обязательным для заказчика, застройщика, технического заказчика и эксплуатирующей организации. Это ставит перед профессиональным сообществом целый ряд задач, которые предстоит выполнить в сжатые сроки. Сегодня по всей стране происходит обучение проектировщиков, обновление технического оборудования и внедрение соответствующего программного обеспечения. А для оптимизации экспертных процедур формируется единая система Главгосэкспертизы на базе единой цифровой платформы. К концу года она заработает почти для всех государственных экспертных организаций. Кроме того, весь прошлый год шла подготовка необходимой нормативной правовой базы.

В частности, были утверждены понятия цифровой модели объекта капитального строительства, выпущено очередное обновление классификатора строительной информации (КСИ). В его создании активное участие принимают представители профессионального сообщества. Как рассказал председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, внесение поправок и изменений в КСИ стало важным этапом на пути развития BIM-проектирования в России.

В строительном сообществе существуют и опасения, связанные с тем, что переход на BIM-моделирование не удастся осуществить в положенные сроки

"В 2021 году проводится работа по применению классификатора на пилотных моделях в строительстве жилого, промышленного, дорожного назначения, - рассказал он. - Также Общественный совет принял активное участие в формировании нормативного поля для внедрения BIM-поправок в Градостроительной кодекс РФ, ряда постановлений правительства РФ и методических рекомендаций, которые заложили основы применения BIM".

Уже сейчас эту технологию активно используют ведущие строительные компании страны. В портфеле инвестиционно-строительных проектов таких крупнейших компаний, как "Мостотрест", "Газпром нефть", Росавтодор, "РЖД", Госкорпорация "Росатом", технологии BIM представлены в полном объеме. Крупнейшими реализованными проектами в России с их использованием стали олимпийские объекты в Сочи, футбольные стадионы к ЧМ по футболу 2018 года, космодром Восточный и другие. С помощью BIM российской компании "Горпроект" удалось спроектировать самое высокое здание в Европе - башню "Лахта-Центр" в Санкт-Петербурге. Разработка проектных решений в информационной модели с последующим автоматизированным выпуском необходимых чертежей началась в 2019 году и в рамках программы реновации Москвы. Согласно сообщениям представителей столичных властей, первый такой дом по реновации сдадут в Москве в начале 2023 года.

Однако в строительном сообществе существуют и опасения, связанные с тем, что переход на BIM-моделирование для бюджетного строительства едва ли удастся осуществить в положенные сроки. Так, в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) по итогам тематических "круглых столов" и встреч с членами СРО отмечают, что в профессиональном сообществе сформировалось два основных взгляда на перспективы внедрения ТИМ. Представители одной точки зрения полагают, что поставленная задача по переходу гособъектов на BIM с января 2022 года практически невыполнима: крайне мало времени для обучения людей, а программное обеспечение не приведено к единому стандарту. При этом дороговизна оборудования и ПО делает BIM труднодоступным для значительной части небогатых региональных компаний. Представители второй позиции считают, что задача отчасти уже решена - отдельные проектировщики и строители уже используют элементы информационного моделирования, нужно лишь активизировать темпы работы.

По оценкам НОСТРОЙ, в числе потенциальных участников этого единого информационного пространства - около 460 тысяч исполнителей работ - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако, по словам президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, процессу создания единого информационного пространства мешает ряд системных проблем.

"Среди них - отсутствие взаимодействия различных информационных систем в строительстве, законодательно определенного порядка взаимодействия участников в цифровой среде на всех этапах жизненного цикла объектов капстроительства, дефицит необходимых компетенций у ключевых участников процесса", - отмечает он.

Отдельные проектировщики и строители уже используют элементы информационного моделирования, нужно лишь активизировать темпы работы

Впрочем, подобные лакуны во взаимодействии участников рынка существовали задолго до появления самой идеи цифровизации. Решению застарелых проблем призвано помочь широкое освоение новых компетенций. Обучение специалистов идет практически во всех профильных ведомствах, компаниях и организациях. К концу года по программе повышения квалификации "Осуществление функций государственного заказчика при реализации инвестиционно-строительных проектов с использованием технологий информационного моделирования" обучение пройдут более 360 государственных и муниципальных служащих и других участников госзаказа.

Обучение проводится на площадке Университета Минстроя НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук. Очередной этап программы обучения экспертизе проектной документации, подготовленной в форме информационной модели, пройдет и на площадке Главгосэкспертизы в августе-сентябре этого года. Планируется участие более 450 работников и представителей 74 региональных организаций госэкспертизы. Первый этап этой программы уже завершили 193 сотрудника Главгосэкспертизы, при этом для обмена опытом привлекались 124 работника из 11 региональных организаций государственной экспертизы Сахалинской, Пензенской, Тверской областей, Республики Марий Эл, Омска, Новосибирска и других субъектов РФ. Это особенно важно при той нехватке специалистов, которая есть на местах. Как отмечает депутат Законодательной Думы Томской области, генеральный директор ГК "Карьероуправление", президент СРО "Томские строители" Екатерина Собканюк: "Томской области нужны сотни специалистов в сфере BIM. Мы полагаем, что в регионе будет разработана соответствующая "дорожная карта", где будут прописаны все вопросы, в том числе вопросы финансирования обучающих программ".

Повышенный спрос не остается без ответа со стороны академического сообщества. Так, например, Томский государственный архитектурно-строительный университет разрабатывает программы обучения для работы с информационными моделями. Часть программ уже работают, выпущены соответствующие специалисты. А на площадке Новосибирского ГАСУ (Сибстрин) недавно создан научно-образовательный консорциум, который должен способствовать комплексному внедрению в отрасли инноваций, в том числе и технологий информационного моделирования.

Таким образом, широкое внедрение технологий информационного моделирования уже вызвало активную перестройку отрасли. Сегодня такая работа ведется при участии профильных ведомств, профессиональных объединений, отраслевых вузов.