Самого дорогого барашка в Ирландии продали на аукционе за 44 тысячи евро

Семимесячного ягненка породы суффолк продали в Ирландии на аукционе за рекордные 44 тысячи евро, сообщает "Газета.ру".

Барашка купила ассоциация фермеров Северной Ирландии. Прежний рекорд цены за барана был равен 38 тысячам евро.

Селекционер Ричард Томпсон, которому принадлежал ягненок, сказал, что такое случается раз в жизни - он ожидал, что ему хорошо заплатят, но не думал, что сумма окажется рекордной.

Фермер, который завел стадо овец породы суффолк в 2015 году, отмечает, что его баран всегда был особенным.