Ученые: вакцина БЦЖ может сдержать цитокиновый шторм при COVID-19

Индийские ученые пришли к выводу, что применение вакцины БЦЖ способно снизить количество противовоспалительных цитокинов в крови. В теории это может помочь при борьбе с гиперимунным ответом при коронавирусной инфекции.

Результаты исследования опубликованы в научном издании Science Advances. Считается, что вакцина БЦЖ содействует укреплению неспецифического иммунитета - то есть общей способности организма противостоять инфекциям. Ведутся исследования на предмет ее способности в той или иной мере защищать организм от COVID-19 и его последствий.

Однако есть мнение, что если человек уже заболел коронавирусом, даже в легкой форме, вакцина может вызвать сильную реакцию иммунитета и усугубит течение заболевания. Оказалось, что иммунитет реагирует по-другому.

Чтобы выяснить свойства вакцины ученые привили ей 82 участника эксперимента возрастом от 60 до 80 лет, не имеющих антител к COVID-19. В контрольной группе участвовали люди того же возраста. У всех взяли анализы крови до вакцинации и через месяц после нее, чтобы определить количество цитокинов.

Как выяснилось, число цитокинов в крови получивших вакцину БЦЖ было заметно меньше, чем в анализах непривитых людей. У них снизилось также число интерферонов типов альфа, бета и гамма, интерлейкинов (группа цитокинов, синтезируемых лейкоцитами) и хемокинов (еще одно семейство цитокинов).

"Результаты позволяют предположить, что вакцина БЦЖ способна ингибировать биомаркеры воспаления, но это еще предстоит доказать. Кроме того неизвестно, насколько долго сохранится ингибирующий эффект", - пишут авторы исследования. Но ученые надеются, что этот метод можно будет использовать для предотвращения гиперимунного ответа при COVID-19.