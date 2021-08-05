Сенатор заподозрил ОБСЕ в спланированности отказа посылать наблюдателей в РФ

Реакция западных политиков на отказ ОБСЕ направлять наблюдателей в Россию подтверждает, что действия организации были спланированы заранее, считает член Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Александр Башкин.

Ранее БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

"Реакции официальных лиц стран Запада на решение БДИПЧ и ПА ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на парламентские выборы в России подтверждают, что действия ОБСЕ были спланированы заранее с целью подрыва легитимности итогов голосования", - приводятся слова Башкина в Телеграм-канале комиссии.

Сенатор напомнил, что 4 августа представитель Внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали упрекнула Россию в препятствовании независимому наблюдению за выборами, а миссия США при ОБСЕ раскритиковала предпринимаемые Россией меры по ограничению распространения коронавируса в ходе голосования.

По мнению Башкина, еще более показательна реакция министра иностранных дел Швеции, действующего председателя ОБСЕ Анн Линде. "Она позволила себе безосновательно обвинить нашу страну во "вмешательстве в наблюдение БДИПЧ ОБСЕ за выборами", - подчеркнул он.

Законодатель убежден, что Россия создала все возможные с учетом эпидемиологической ситуации условия для международных наблюдателей и приветствовала их участие в предстоящем голосовании.

"Считаем, что отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы в Госдуму служит подтверждением намерений использовать наблюдательную миссию для последующего оправдания непризнания итогов голосования", - заключил Александр Башкин.