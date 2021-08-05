Новости

В Москве часть набережной Тараса Шевченко сделают пешеходной 14:58
СК опубликовал видео с места убийства семьи в Хакасии 14:50
Олимпийца Сергея Емелина наградили медалью "За заслуги перед Мордовией" 14:43
Испанка Санчес стала первой в истории Олимпиад чемпионкой по каратэ 14:39
Названа новая причина иска Скарлетт Йоханссон к Disney 14:38
Врач рассказала, сколько длится острый период COVID-19 14:25
СК опубликовал видео допроса мужчины, выбросившего сына в окно 14:21
Сенатор заподозрил ОБСЕ в спланированности отказа посылать наблюдателей в РФ 14:07
Петербургские дети на качелях на фоне пожара стали героями соцсетей 14:03
"Королевство кривых зеркал": В ГД оценили заявление Зеленского о Донбассе 14:00
В Пензе спецназ Росгвардии задержал убийцу 13:58
На закурившую в самолете пассажирку завели уголовное дело 13:55
Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина в России 13:41
В Смоленске бухгалтер удалила базу данных фирмы из мести за увольнение 13:39
СМИ: Актер из "Интернов" Иван Рыжиков госпитализирован после избиения 13:26
Зеленский предложил русским уехать из Донбасса 13:25
Кузнецова: Организации должны иметь инструкции, чтобы не нарушать права инвалидов 13:24
Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына 13:22
В Москве задержали участников массовой драки с применением оружия 13:17
Самолет Москва - Новый Уренгой из-за тумана сел в Сургуте 13:05
В центре Архангельска съехала со свай пятая в этом году "деревяшка" 13:02
В Иванове 101-летнюю женщину вылечили от COVID 13:01
Украинский ходок Назар Коваленко не допущен к Играм-2020 из-за нарушения антидопингового кодекса 12:51
Под Белгородом осуждена банда рэкетиров 12:48
На Украине признали уязвимость американских F-35 перед российскими РЛС 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
05.08.2021 14:07
Рубрика: Власть

Сенатор заподозрил ОБСЕ в спланированности отказа посылать наблюдателей в РФ

Текст: Дмитрий Гончарук
сенатор Александр Башкин. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости сенатор Александр Башкин. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
сенатор Александр Башкин. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Реакция западных политиков на отказ ОБСЕ направлять наблюдателей в Россию подтверждает, что действия организации были спланированы заранее, считает член Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Александр Башкин.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в РФ - это политический демарш

Ранее БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

"Реакции официальных лиц стран Запада на решение БДИПЧ и ПА ОБСЕ не направлять своих наблюдателей на парламентские выборы в России подтверждают, что действия ОБСЕ были спланированы заранее с целью подрыва легитимности итогов голосования", - приводятся слова Башкина в Телеграм-канале комиссии.

Сенатор напомнил, что 4 августа представитель Внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали упрекнула Россию в препятствовании независимому наблюдению за выборами, а миссия США при ОБСЕ раскритиковала предпринимаемые Россией меры по ограничению распространения коронавируса в ходе голосования.

По мнению Башкина, еще более показательна реакция министра иностранных дел Швеции, действующего председателя ОБСЕ Анн Линде. "Она позволила себе безосновательно обвинить нашу страну во "вмешательстве в наблюдение БДИПЧ ОБСЕ за выборами", - подчеркнул он.

Законодатель убежден, что Россия создала все возможные с учетом эпидемиологической ситуации условия для международных наблюдателей и приветствовала их участие в предстоящем голосовании.

"Считаем, что отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ от отправки наблюдателей на выборы в Госдуму служит подтверждением намерений использовать наблюдательную миссию для последующего оправдания непризнания итогов голосования", - заключил Александр Башкин.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ОБСЕ Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Пушков ответил на требование к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
Лукашенко поручил усилить охрану границы от незаконного пересечения
В Томске оправдали первого фигуранта дела по статье о "ворах в законе"
Российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады
СК опубликовал видео допроса мужчины, выбросившего сына в окно
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации