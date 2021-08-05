Сербские B-52 стали самыми современными САУ в армии Бангладеш

В настоящее время самыми современными артиллерийскими системами в сухопутных войсках Бангладеш являются закупленные в Сербии 155-мм колесные самоходные орудия Nora B-52K1.

Nora B-52K1 155mm self propelled howitzers and BOV M11 command & control vehicles of Bangladesh Army.



According to SIPRI, Bangladesh Army has 2 regiments of Serbian made Nora B-52K1 SP guns and 20 units of BOV M11 command vehicles. pic.twitter.com/OU2kbBaMS3 — Defense Technology of Bangladesh-DTB (@DefenseDtb) August 5, 2021

Они имеют бронированные кабины, за которыми установлены также защищенные боевые отделения. Для пушек-гаубиц смонтированы двухкассетные автоматы заряжания с 12 снарядами и пороховыми зарядами. Дополнительный боекомплект - 24 снаряда.

Скорострельность - 4 выстрела в минуту. Максимальная дальность стрельбы - 41200 метров. Возможно применение боеприпасов с лазерным наведением.

Компьютеризированная система управления позволяет осуществлять эффективное наведение на обнаруженные цели. Также имеется навигационное оборудование.

Как сообщается, САУ может быть готова к первому выстрелу менее чем через 60 секунд после завершения марша - и за такое же время успеет покинуть позиции, уходя от возможного ответного удара противника.

Для самообороны, в зависимости от пожеланий заказчика, устанавливаются 7,62-мм или 12,7-мм пулеметы.

Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Запас хода по топливу - 750 км.

В настоящее время в Бангладеш имеется около двух десятков самоходок Nora и примерно такое же количество командирских машин на базе бронеавтомобилей BOV M11 со специальным оборудованием.

Кроме сухопутных войск данного государства, сербские B-52 также имеются в вооруженных силах Кении, Кипра и Мьянмы. Недавно сообщалось об отправке такого орудия на оценочные испытания в США. Ранее предлагались варианты на шасси вездеходов ФАП-2632 или КамАЗ-63501, но в результате за океан отправили модификацию на платформе германского MAN.