Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс

Последние несколько месяцев операторы связи совместно с Минцифры отрабатывали дорожную карту выполнения поручений президента по обеспечению мобильной связью федеральных автодорог. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинговой компании "ЮэСэМ" (является контролирующим акционером ПАО "МегаФон") Михаил Сеславинский.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, что операторы связи к 2024 году покроют своими сетями более 80% федеральных трасс. По словам министра, покрытие большего количества трасс натыкается на ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог - стоимость подключения базовых станций к электричеству.

По словам Сеславинского, решение этой проблемы влечет за собой большие расходы операторов связи.

"Для того, чтобы этот, фактически национальный проект, не подорвал экономическую основу инфраструктуры связи в нашей стране, безусловно необходимо государственно-частное партнерство. Основным вектором его функционирования должно стать создание благоприятных финансово-экономических условий. Среди них: снижение платы за радиочастотный спектр и направление данных средств на строительство сетей связи, льготные тарифы на подключение и потребление электроэнергии в удаленных точках, либо финансирование данных работ из федерального бюджета", - отметил Сеславинский.

Представитель "ЮэСэМ" добавил, что в последние годы отрасль связи уже не может демонстрировать столь серьезные приросты выручки, как это было в начале 2000-х годов. "Социальные обязательства и обременения, вводимые для операторов связи, требуют консолидированной поддержки со стороны правительства, и в этом плане мы полностью поддерживаем поручения, данные президентом на сегодняшнем совещании с членами правительства", - подчеркнул Сеславинский.