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05.08.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс

Текст: Василий Кошкин

Последние несколько месяцев операторы связи совместно с Минцифры отрабатывали дорожную карту выполнения поручений президента по обеспечению мобильной связью федеральных автодорог. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинговой компании "ЮэСэМ" (является контролирующим акционером ПАО "МегаФон") Михаил Сеславинский.

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Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, что операторы связи к 2024 году покроют своими сетями более 80% федеральных трасс. По словам министра, покрытие большего количества трасс натыкается на ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог - стоимость подключения базовых станций к электричеству.

По словам Сеславинского, решение этой проблемы влечет за собой большие расходы операторов связи.

"Для того, чтобы этот, фактически национальный проект, не подорвал экономическую основу инфраструктуры связи в нашей стране, безусловно необходимо государственно-частное партнерство. Основным вектором его функционирования должно стать создание благоприятных финансово-экономических условий. Среди них: снижение платы за радиочастотный спектр и направление данных средств на строительство сетей связи, льготные тарифы на подключение и потребление электроэнергии в удаленных точках, либо финансирование данных работ из федерального бюджета", - отметил Сеславинский.

Представитель "ЮэСэМ" добавил, что в последние годы отрасль связи уже не может демонстрировать столь серьезные приросты выручки, как это было в начале 2000-х годов. "Социальные обязательства и обременения, вводимые для операторов связи, требуют консолидированной поддержки со стороны правительства, и в этом плане мы полностью поддерживаем поручения, данные президентом на сегодняшнем совещании с членами правительства", - подчеркнул Сеславинский.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Мегафон Правительство Минцифры

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