Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят

Почти шесть сотен талантливых солдат-срочников после окончания службы по призыву в научных ротах и военном технополисе "Эра" устроились на работу в организации Минобороны РФ. Об этом в четверг в Новосибирске на встрече с учеными Сибирского отделения РАН сообщил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

"Из всех отслуживших в научных ротах и "Эре" почти 580 ребят пошли работать в наши научные организации, в НИИ и в высокотехнологичные отрасли военной деятельности - это военный космос, ракетостроение", - рассказал министр.

По его словам, в военном инновационном технополисе "Эра", который расположен в Анапе, сейчас проходят срочную службу и одновременно занимаются наукой 680 ребят. Шойгу уточнил, что в штате Вооруженных сил в настоящее время имеются 17 научных рот.

Министр также добавил, что за время работы "Эры" в технополисе было сделано более сотни изобретений.