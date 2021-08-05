СК РФ возбудил дело на украинского комбрига за обстрел мирного села

Следственный комитет России возбудил дело в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковника Олега Гончарука и других военнослужащих бригады за применение запрещенных средств и методов ведения войны, а также жестокое обращение с гражданским населением в вооруженном конфликте.

Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК России Светлана Петренко, по данным следствия, 2 августа 2021 года полковник Гончарук и его подчиненные, используя подготовленные огневые позиции в районе населенного пункта Гнутово Мариупольского горсовета, произвели прицельный обстрел из гранатометов объектов гражданской инфраструктуры по улице Ватутина в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР. В результате их противоправных действий получили ранения 57-летняя женщина и 58-летний мужчина.

"Украинские военнослужащие, выполнявшие заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней", - отметила представитель Следственного комитета.

Как полагает следствие, они действовали умышленно с целью убийства либо причинения тяжкого вреда здоровью гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.

В отношении Гончарука и иных лиц из числа украинских военнослужащих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Ранее следствием была установлена причастность Гончарука к другим аналогичным преступлениям.