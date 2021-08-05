Соглашения по ценам на подсолнечное масло не будут продлены

Соглашения с производителями по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлены после 1 октября. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы считаем, что тех постоянно работающих механизмов, которые были приняты, будет достаточно, поэтому соглашение закончит свое действие и уйдет в прошлое", - подчеркнул министр. Так, с 1 сентября начинает действовать демпферный механизм по экспорту подсолнечного масла и семенам подсолнечника, напомнил он. Демпферный механизм предусматривает введение плавающей вывозной пошлины в 70%. Она будет взиматься с разницы между базовой ценой (тысяча долларов за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну).

На фоне быстрого роста цен на продовольственные товары в конце 2020 года Минпромторг и Минсельхоз подписали с крупнейшими российскими торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. По ним в рознице килограмм сахара не мог стоить выше 46 рублей, литр подсолнечного масла - 110 рублей. Изначально соглашения действовали до 1 апреля 2021 года. После они были продлены по сахару до 1 июня, а по маслу - до 1 октября.