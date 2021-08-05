Словосочетание "типовой дом" в нашей стране носит негативную окраску. Это связано с тем, что в советское время массово возводилось жилье, которое не отличалось ни качеством, ни эстетикой.

Речь прежде всего идет про панельные дома. Плохая шумо- и теплоизоляция, неудачные планировки и унылый вид - такова была тогдашняя реальность жилищного строительства. С тех пор технологии в строительстве существенно изменились. "Массовая застройка" и "типовое жилье" больше не являются синонимами чего-то некачественного.

И если в советское время одинаковыми могли быть целые кварталы, которые были как две капли воды похожи друг на друга, и даже в разных городах можно было встретить таких "близнецов", то сегодня даже в сегменте экономкласса мы видим большое разнообразие архитектурных решений. Застройщики, вынужденные конкурировать между собой, стараются как-то выделить каждую новостройку, привлечь покупателей именно к своему объекту. И это, безусловно, играет на руку будущим новоселам.

Все чаще появляются жилые комплексы, каждый из которых имеет какую-то свою изюминку. Конечно, в сегментах бизнес-класса и премиум - каждый дом - это почти готовый объект искусства, над которым трудилась целая команда архитекторов и дизайнеров. Но даже в сегменте массового жилья застройщики не забывают об эстетической составляющей. Так появляются жилые комплексы с интересной переменной этажностью, яркими фасадами и мансардными этажами. Тем более что в распоряжении застройщиков есть материалы и технологии, которые дают возможность придать зданию практически любую форму, при этом сделав его надежным и энергоемким. Например, не так давно появились новые марки бетона со специальными добавками, которые положительно влияют на его прочность, износостойкость и теплопроводность. Срок службы строений, в котором применяется такой инновационный бетон, в разы больше по сравнению с тем, которые использовали строители несколько десятков лет назад.

Стены теперь не обязательно обшивать утеплителем. В арсенале строителей с недавних пор появился совершенно новый материал - жидкий утеплитель.

В распоряжении застройщиков есть материалы и технологии, чтобы придать зданию практически любую форму, при этом сделав его надежным и энергоемким

"Работать с жидким утеплителем намного проще и быстрее - процесс не сложнее обычной покраски, а для создания эффективного слоя теплового барьера достаточно всего пары миллиметров, что по теплоизоляционным способностям сопоставимо с 5 сантиметрами пенополистирола, - поясняет руководитель стартапа "Лембе" из Мордовского наноцентра Аркадий Маталыгин. - Эффект достигается благодаря содержанию микро- и наноразмерных минеральных наполнителей".

Также появляются новые скрепляющие, пропитывающие, гидроизоляционные составы, которые имеют повышенную прочность, тепло- и шумоизоляцию, существенно влияют на качество жилья и его эксплуатационные характеристики.

Неудобные планировки квартир тоже ушли в прошлое. Сегодня даже в бюджетном сегменте застройщики стараются уходить от такого атавизма, как изолированная кухня. Все большую популярность набирает формат квартир, когда кухня и гостиная являются общей зоной, своеобразным семейным очагом, где домочадцы могут собраться вместе в конце рабочего дня, поужинать за большим столом или отдохнуть в диванной зоне. Все это стало возможным благодаря тому, что прочность основных несущих конструкций исключает необходимость возводить множество дополнительных опор-перегородок. А это значит, что делать просторные планировки даже на последних этажах высотных зданий абсолютно безопасно.

Разные исследования показывают, что на наше ощущение комфорта влияет количество дневного света, которое мы получаем, находясь в квартире. И чем больше его, тем лучше мы чувствуем себя в течение дня. В средней полосе России не так много солнечных дней, как этого хотелось бы большинству из нас, а если добавить к такому дефициту еще и привычку проводить большое количество времени не на открытом воздухе, а в помещении, да еще и с маленькими окнами, куда плохо проникает дневной свет, то картинка получается совсем унылая.

Понимая сложившуюся ситуацию, многие застройщики увеличивают площадь остекления в квартирах. Большую популярность в последние годы приобрело жилье с французскими (в пол) окнами. В такой квартире светло даже в пасмурную погоду. Для высоких этажей большие окна - это всегда впечатляющий вид, который мало кого оставит равнодушным. А если такие окна "смотрят" на парк, воду или зелень, то хороший вид из квартиры будет обеспечен независимо от сезона или погоды на улице. И, конечно же, совершенно можно не бояться того, что из окон будет дуть зимой или они будут сильно нагреваться на солнце в летний период. Оконные стеклопакеты, изготовленные по принципу "сэндвича", надежно защищают от проникновения холода из вне, а специальные составы, которыми покрывается стекло, отражают солнечные лучи, препятствуя излишнему нагреванию.

Многие из нас, особенно люди старшего поколения помнят, что еще 20-30 лет назад квартиры на последних этажах стоили дешевле, чем аналогичное жилье пониже. Это было связано с тем, что, например, напор воды на последних этажах был хуже, а под потолком могли торчать узлы коммуникаций. В сегодняшней застройке такое невозможно представить. Современные инженерные системы позволяют обеспечить стабильный напор воды на любом этаже. Более того технологии "умного дома", при которых инженерные системы управляются и контролируются с помощью разветвленной сети датчиков, помогают избежать любых перебоев с водой и электроэнергией, а также способны поддерживать комфортный микроклимат в доме круглый год.

"Трендом последних лет по праву можно назвать светлые просторные парадные, которые из элитного сегмента жилья постепенно перекочевали в массовый, заменив тесные, неуютные подъезды, - говорит руководитель направления новостроек департамента жилой недвижимости компании Penny Lane Realty Юрий Щербаков. - Сегодня застройщики не боятся вкладываться в зоны общего пользования, такие как входные группы, отделку этажей и лифтовые зоны. В конечном итоге все это существенно влияет на общее впечатление от дома. На сегодняшний день современный подъезд - это не просто помещение, приятное в эстетическом смысле, но и зона, с хорошо продуманной эргономикой. Даже в домах для массового покупателя, в подъездах будет предусмотрено место для хранения колясок и велосипедов, а также организована безбарьерная среда, которая существенно влияет на комфорт".

Придомовая территория и двор за последние десятилетия также претерпели изменения. Сегодня почти в каждой семье есть автомобиль, а это значит, что вопрос парковки стоит очень остро. Подземный паркинг или просто выделенная зона для стоянки авто - обязательное условие современного жилья. Концепция "двор без машин" стала синонимом новостройки. Сегодня большое внимание уделяется тому, чтобы дети могли играть во дворе, свободном от транспорта, да еще и на площадке с мягким покрытием - невообразимое решение для строительной отрасли скажем, тридцатилетней давности. Теперь же применение подобных материалов никого не удивляет.

И, конечно же, большое внимание уделяется инфраструктуре, которой будут пользоваться жильцы новостройки. Речь идет не только про школу или детский сад, шаговая доступность которых существенно влияет на то, будет ли пользоваться популярностью новый дом или нет. Сегодня большую роль играет инфраструктура непосредственно внутри двора. Все чаще первые этажи новостроек отдаются под коммерческие помещения, в которых устраиваются кафе, магазины, салоны красоты. Теперь, чтобы выпить чашку кофе или сделать стрижку, не нужно далеко идти или ехать - достаточно спуститься вниз на лифте.