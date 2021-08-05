Спецслужбы Болгарии незаконно прослушивали оппозиционеров

В отношении приблизительно тысячи оппозиционно настроенных граждан Болгарии велась незаконная прослушка во время последнего года правления проевропейской партии ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова. Об этом сообщил журналистам председатель парламентской комиссии по ревизии действий силовых структур страны во время антиправительственных протестов 2020-2021 годов Николай Хаджигенов.

"Прослушивались сотни болгарских граждан. Комиссия располагает тремя списками с именами 132 лиц, среди которых политики, журналисты, общественные деятели, гражданские активисты, кандидаты в депутаты", - заявил Хаджигенов. По его словам, незаконные действия осуществлялись в отношении тысячи лиц, при этом указанное число растет с каждым днем.

Член парламента подчеркнул, что комиссии известно и о прослушивании основного идейного оппонента Борисова - президента Румена Радева.

Хаджигенов обратил внимание и на одну интересную деталь - оказалось, что в числе прослушиваемых лиц не фигурирует ни единый сторонник партии ГЕРБ, утратившей после десятилетнего периода бразды правления республикой.

Ситуацию с неправомерными действиями спецслужб Хаджигенов назвал "болгарским Уотергейтом", отсылая к политическому скандалу в США 1972 года, в результате которого глава государства Ричард Никсон вынужден был уйти в отставку.

Напомним, что активно выступающая за западные ценности партия ГЕРБ во главе с ее председателем Бойко Борисовым впервые упустила победу в ходе парламентских выборов в июле текущего года. Причиной этого послужили громкие коррупционные скандалы с участием представителей политсилы и масса компрометирующих материалов на самого Борисова - ярого адепта европейского сообщества.