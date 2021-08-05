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05.08.2021 12:30
Рубрика: Культура

Стали известны время и площадка выхода триллера "Пропавшая" Перельмана

Текст: Сусанна Альперина
Новый мини-сериал "Пропавшая" режиссера Вадима Перельмана (три номинации на "Оскар" за картину "Дом из песка и тумана", а также фильмы "Уроки фарси", "Купи меня", сериалы "Пепел" и "Измены" и другие работы) и лауреата Каннского кинофестиваля - оператора Владислава Опельянца ("Петровы в гриппе") выйдет 9 сентября эксклюзивно на КиноПоиск HD. В мини-сериале четыре серии по 30 минут. Все они появятся в онлайн-кинотеатре в один день. Лиза Янковская сыграет в картине свою первую главную роль. И эта работа явно заставит говорить об актрисе ранее, чем ее объявленная роль в картине "Ника" о поэтессе Нике Турбиной.

Согласно аннотации, которую обнародовал КиноПоиск HD, "Пропавшая" - история о том, как возвращение исчезнувшей дочери оборачивается самым невыносимым испытанием для образцово-счастливой семьи. В "Пропавшей" рассказывается о том, как обычный день состоятельной семьи Гарбер заканчивается ошеломляющим событием: в их галерее появляется дочь Лена, бесследно пропавшая десять лет назад. Она не помнит, где была все эти годы и как сумела вернуться. Уже потерявшая надежду Катерина Гарбер (Мария Куликова) сразу признает в ней дочь, в то время как ее супруг (Владимир Мишуков) не спешит верить в чудо. Возвращение Лены не приносит семье счастья, а, наоборот, делает жизнь всех невыносимой, отбрасывая Гарберов в те моменты прошлого, о которых они предпочли бы не вспоминать.

Фото: instagram.com/netflixru
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"Лена Гарбер - жертва обстоятельств, ребенок со сломанной судьбой, добрый Олень из сказки или Фея Карабос. Иногда было сложно держать в себе эти разные полярности: детскую наивность и какую-то разрушительную тьму одновременно. Сложно, но в то же время интересно - создавать человека, в котором живет сразу много сущностей", - рассказывает исполнительница роли Лены Гарбер Лиза Янковская.

Автор сценария - Павел Тетерский, известный по проектам "Хороший человек", "Троцкий", "Семейный альбом" и другим. Компания-производитель - "Медиаслово" Данилы Шарапова и Петра Анурова.

"Режиссер-постановщик Вадим Перельман и оператор-постановщик Владислав Опельянц - это создатели мечты для каждого продюсера. Их огромный талант, опыт и энергия вложены в проект "Пропавшая" максимально. Для, пожалуй, самой яркой из молодых актрис современности Елизаветы Янковской это большая, сложная и важная работа. Проект снимался в прошлом году, из-за пандемии Вадим Перельман не мог из Канады попасть в Москву. Поэтому все съемки экстренно пришлось переносить в Минск, где мы столкнулись со сложностями в связи с известными событиями вокруг президентских выборов, съемки приостанавливались. Но, несмотря ни на что, проект завершен. И вот, наконец, его увидят зрители, чему мы очень рады", - говорит генеральный продюсер мини-сериала Данила Шарапов.

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