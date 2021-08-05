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05.08.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей

Текст: Иван Егоров
Мещанский суд в четверг, 5 августа, признал основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви и других фигурантов дела виновными в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный" путем выдачи невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро".
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Согласно вердикту суда, Калви действовал в составе организованной группы совместно с гражданином Франции Филиппом Дельпалем и еще пятью фигурантами дела и совершил растрату и хищение с ними по заранее составленному плану. Поддержать своего гражданина пришли в суд и французские дипломаты. Сам Калви пришел в суд с рюкзаком и не стал перед заседанием отвечать на вопросы журналистов.

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Во время прений сторон гособвинитель попросил суд приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно. При этом остальным фигурантам прокурор также попросил назначить условные сроки.

Как считает следствие, Калви с топ-менеджером Baring Vostok, французом Филиппом Дельпалем и иными лицами убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 миллиарда рублей долга банку было передано 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоили.

По данным Следственного комитета, акции были оценены в три миллиарда рублей при их реальной стоимости в 600 тысяч. Сам Калви заявил в суде о своей невиновности. По его мнению, уголовное дело против него связано с бизнес-конфликтом. Американский инвестор заявил суду, что сделка по продаже акций была прозрачной, и предложил продать спорный пакет на рынке, чтобы подтвердить его реальную стоимость.

Как утверждают адвокаты, независимая экспертиза пришла к выводам, что рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда - то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.

В своем последнем слове Майкл Калви попросил суд прекратить дело в отношении него и других подсудимых и вынести оправдательный приговор. Не признали вины и остальные фигуранты дела. Уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, было возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании поданного в ФСБ заявления от члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова.

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