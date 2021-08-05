Сына Бжезинского "назначили" чехом, чтобы он стал послом США в Польше

Сын Збигнева Бжезинского Марк все-таки будет послом США в Польше. Для этого польским правоведам и дипломатам пришлось найти выход из безвыходной, как казалось, ситуации. Спасение пришло из далекого социалистического прошлого.

О конфликте вокруг кандидатуры Бжезинского в США и Польше писали с начала мая. Дело в том, что в соответствии с польскими законами гражданин Польши не может быть послом другого государства в своей стране. Марк Бжезинский всю жизнь считал себя американцем, но, с точки зрения польского права, он - поляк. Его отец - родившийся в 1928 году в Варшаве американский политолог Збигнев Бжезинский - имел польское гражданство. А это значит, что его сын при желании мог получить польский паспорт. Правда, Бжезинский-младший такого желания никогда не изъявлял, на польский паспорт не претендовал, о чем и сообщил в Варшаву, как только стало известно, почему принимающая сторона тянет с агреманом, то есть согласием на его приезд в качестве посла.

Таким образом, спустя полгода после отъезда из Варшавы представлявшей в Польше администрацию Дональда Трампа Джоржетты Мосбахер, место посла оставалось вакантным, а переговоры о его назначении зашли в тупик. И поскольку стандартное время рассмотрения кандидатуры на эту должность - около месяца, а в случае, когда речь идет о дружественных странах, срок сокращают до двух недель, неудивительно, что польские СМИ начали искать причины этого в отношениях польских властей с администрацией президента Джо Байдена. По данным осведомленного источника польского портала Onet, послам США и папским нунциям поляки, бывало, выдавали агреман и за 2-3 дня. Затягивание процедуры или несогласие на кандидатуру посла считается демонстрацией воли к ухудшению отношений между странами.

Но выход был найден, причем, весьма неожиданный. Марк Бжезинский, по заключению польских экспертов, не поляк, а… чех! Дело в том, что в 1965 году, когда будущий посол появился на свет, существовало соглашение между странами социалистического блока о запрете на двойное гражданство. Этот документ предусматривал, что если родители из разных стран соцлагеря не указывают, гражданином какой из двух стран должен стать ребенок, по достижении 18 лет он автоматически получает гражданство матери. Мать Марка Бжезинского - внучатая племянница президента Чехословакии Эдварда Бенеша Эмили Бенеш - была на тот момент чехословацкой гражданкой. И, поскольку жившим тогда в США родителям не пришло в голову выбирать, поляком будет их сын или чехом, польские власти вынесли решение, что гражданство их страны у Бжезинского отсутствует. МИД Польши отправил в Вашингтон согласие на его приезд, и Белый дом официально объявил о том, что послом США в Польше станет Марк Бжезинский.

Но, по мнению экспертов, происхождение и отличное знание новым послом польских реалий не сулит Варшаве ничего хорошего. Марк Бжезинский - специалист по польскому конституционному праву, бывший советник президента Билла Клинтона по вопросам восточноевропейской политики. Он консультировал Барака Обаму по вопросам защиты интересов американского бизнеса в странах, где действуют коррумпированные и авторитарные режимы. По мнению американиста, эксперта авторитетного польского журнала Polityka Томаша Залевского, Бжезинский "является специалистом в областях, в которых есть потенциал для конфликта США и Польши".