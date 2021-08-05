Таинственные облака-"призраки" обнаружены в далеком космосе

Совместная группа исследователей из Университета Западного Сиднея и CSIRO, национального научного агентства Австралии, обнаружила ранее неизвестные науки "призрачные" структуры, которые окружают галактики в далеком космосе.

Отчет об открытии опубликован на сайте Университета Западного Сиднея. Сообщается, что исследователям удалось получить изображения загадочных структур, которые ранее ученым не встречались.

По сути, это гигантские космические облака, которые состоят из электронов. Они окружают галактики очень глубоко в космосе. По оценкам астрономов, эти структуры отдалены от Земли на расстояние около одного миллиарда световых лет.

Визуально эти облака напоминают двух привидений. Поэтому обнаруженные структуры негласно получили наименование "танцующие призраки". Эти облака были обнаружены в ходе первого обзора неба, который был проведен при помощи новейшего прибора радиотелескопа ASKAP.

Причем ученые добавляют интриги - по их словам, это не единственный загадочный объект, обнаруженный в рамках пилотного исследования. Например, также были открыты таинственные "радиокруги", которые кажутся гигантскими кольцами радиоизлучения диаметром около миллиона световых лет. Эти структуры также окружают далекие галактики .

Кстати, пилотный обзор проводится членами исследовательского проекта Evolutionary Map of the Universe, целью которого как раз и является поиск неизвестных объектов и явлений в далеком космосе.

"Когда мы впервые увидели "танцующих призраков", то понятия не имели, что это такое, - признается профессор Рэй Норрис. - Только после нескольких недель работы мы выяснили, что видим две "родительские" галактики, находящиеся на расстоянии около миллиарда световых лет от нас. В их центрах находятся две сверхмассивные черные дыры. Они выбрасывают в космос струи электронов, которые затем под воздействием межгалактического ветра принимают гротескные формы".

По его словам, сделанный вывод привел лишь к новым вопросам. Например, загадкой для ученых остается природа межгалактического ветра. Неизвестно, откуда он дует, что вызывает потоки радиоизлучения, почему этот ветер формирует облака столь причудливой формы. По мнению Норриса, чтобы найти ответы на все эти вопросы, потребуется еще немало наблюдений и компьютерного моделирования.

"Сюрпризы мы находим даже в тех местах, которые, как нам казалось, давно хорошо изучены, - продолжает профессор Норрис. - Так, по соседству с хорошо изученной галактикой IC5063 мы обнаружили гигантскую радиогалактику, одну из крупнейших известных, о существовании которой даже не подозревали. Ее сверхмассивная черная дыра порождает струи электронов длиной почти пять миллионов световых лет".

Эксперт подчеркнул, что получить такие данные помог именно ASKAP - единственный телескоп в мире, который способен в полной мере фиксировать слабое радиоизлучение из далекого космоса. Этот телескоп эксплуатируется CSIRO. Он использует передовую технологию для достижения чрезвычайно высокой скорости съемки. Это делает его одним из лучших в мире инструментов для картографирования неба в радиоволнах.