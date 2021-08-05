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05.08.2021 23:53
Рубрика: В мире

Трое журналистов CNN уволены за приход на работу без прививки

Трое сотрудников американской телекомпании CNN были уволены за то, что явились на работу без прививки, заявил глава корпорации Джефф Закер. Имена и должности уволенных не сообщаются.

Фото: AFP/Ricardo ARDUENGO
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"На прошлой неделе нам стало известно о трех сотрудниках, которые приходили в офис непривитыми​​​. Все трое были уволены. Я хочу ясно сказать, что у нас на этот счет политика нулевой терпимости", - передает РИА Новости комментарий Закера по этому кадровому решению.

В компании и впрямь относятся к эпидемиологической ситуации со всей серьезностью: из-за роста заболеваемости COVID было сдвинуто по срокам запланированное ранее открытие ньюсрумов.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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