Ученые нашли причину смертельно опасного осложнения коронавируса

Канадские ученые из Университета Альберты нашли причину возникновения цитокинового шторма у больных коронавирусом. Результаты их исследования опубликованы в журнале "mBio".

Цитокиновый шторм это реакция иммунной системы, которая характеризуется необычайно высокой активностью иммунных клеток. В результате противовоспалительных цитокинов высвобождается слишком много, они начинают повреждать здоровые клетки, что запускает еще более сильную иммунную реакцию.

При тяжелых формах COVID-19 это состояние может развиваться очень быстро и привести к смерти, а в случае нормализации показателей - к тяжелым осложнениям. Цитокиновый шторм может быть осложнением и других заболеваний, например, рака.

Ученые выяснили, что цитокиновый шторм связан с белком галектин-9. Была изучена плазма крови 120 больных коронавирусом, у них обнаружили более высокий уровень этого белка, чем у пациентов с онкологией и ВИЧ, при которых галектин-9 превышает норму.

Этот белок может заставлять клетки иммунной системы высвобождать цитокины в ускоренном режиме. Препаратов, способных подавить его активность, пока не существует.

Как считают специалисты, галектин-9 можно рассматривать как биомаркер, свидетельствующий о заражении коронавирусом, а также о риске его осложнений.