Украина из-за COVID-19 ужесточила правила въезда из России

Украина с четверга ужесточает правила въезда из России, а также Индии. Приезжие из этих государств теперь обязаны отправляться на 14-дневную самоизоляцию, если пребывали в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы. Досрочно завершить этот карантин нельзя.

А остальные иностранцы по прибытии на Украину должны будут приходить 10-дневную изоляцию. По приезду у них должен быть на руках отрицательный результат теста на коронавирус и страховой полис. Нововведения не касаются только тех иностранцев, которые были полностью вакцинированы от COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Гражданам Украины для въезда достаточно и одной дозы вакцины.

"В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дій дома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа", - рассказал глава минздрава Украины Виктор Ляшко.

Иностранцы, приехавшие не из России и Индии, могут приостановить самоизоляцию, если сделают повторный тест на коронавирус и получат отрицательный результат.