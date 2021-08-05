В Аргентине скомбинировали "Спутник Лайт" с тремя зарубежными вакцинами

Комбинация первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna демонстрирует высокие показатели безопасности в ходе исследования в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, об этом сообщили в РФПИ.

Таковы предварительные результаты слепого рандомизированного исследования для оценки иммуногенности и безопасности комбинированного применения вакцин разных типов.

В качестве одной дозы применялся первый компонент российской вакцины против коронавируса "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт" на основе аденовируса человека 26 серотипа), а второе введение делалось вакциной компаний AstraZeneca, Sinopharm или Moderna, причем проверялись оба варианта - когда наша вакцина вводилась в первой прививке, и во второй, в качестве бустера (усилителя).

Подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) применен при разработке "Спутника V". "С учетом успеха подобного подхода для обеспечения стойкого и долгосрочного иммунитета против новой коронавирусной инфекции РФПИ выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин и проведению совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами", - сообщили в фонде.

Первое подобное партнерство было заключено в декабре 2020 года между РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, "Р-Фарм" и компанией AstraZeneca, исследования начались в феврале 2021 года.

"На сегодняшний день в провинции Буэнос-Айрес проанализированы данные, полученные после вакцинации 121 добровольца следующими комбинациями: "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/"Спутник Лайт" данные сравнивались с контрольной группой, которая была вакцинирована первым и вторым компонентом вакцины "Спутник V", - сообщили в РФПИ. - Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата "Спутник Лайт" с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутника Лайт" являются безопасными - отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования".

"РФПИ первым в мире предложил другим производителям партнерство для проведения совместных исследований комбинированного применения вакцин. Такой подход является наиболее перспективным для борьбы с пандемией, в том числе, с новыми штаммами коронавируса, которые возникают по всему миру. Вакцина "Спутник Лайт" может эффективно применяться в комбинации с другими вакцинами, что подтверждено исследованиями в Аргентине и других странах. РФПИ готов к партнерству с другими производителями для дальнейших исследований комбинированного применения вакцин по всему миру", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.