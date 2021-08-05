В Болгарии из-за лесных пожаров погибли два человека

На юго-западе Болгарии из-за пожаров погибли два работника охраны леса, еще один получил тяжелые ожоги. Три региона страны объявили сегодняшний день, 5 августа, Днем траура в память об ушедших из жизни.

"Выражаю искренние соболезнования семьям, близким и коллегам работников охраны леса, которые при исполнении своих профессиональных обязанностей погибли в ходе тушения пожаров, - написал на своей странице в Facebook президент Болгарии Румен Радев. - Страна продолжает находиться в сложной пожароопасной обстановке".

В балканской республике последние дни фиксируются аномально высокие температуры, достигающие 41 градуса в тени. На территории государства регулярно появляются новые очаги воспламенения, пожары распространяются на леса и населенные пункты.