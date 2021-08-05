В Египте из-за жары потребление электричества достигло рекордного максимума

Суточное потребление электроэнергии в Египте в среду достигло рекордных показателей за всю историю страны. Это произошло из-за аномальной жары, сообщает министерство электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

"Достигнут рекордный максимум в 33 тысячи 400 мегаватт, при том что система подачи электричества располагает возможностями в размере 45,4 тысячи мегаватт", - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Египет сейчас находится под влиянием аномальной жары. Накануне в Каире столбики термометров поднялись до +44 градусов, а на юге страны - до +46. Прогнозируется, что такие температуры продержатся еще не менее недели.

По информации генерального управления метеорологии Египта, нынешнее лето стало самым жарким в стране за последние пять лет.