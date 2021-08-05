В Финляндии чипируют всех кошек

Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу об обязательном чипировании всех кошек. Об этом сообщает информационный портал Yle.

Недавно похожий закон был принят в отношении собак. Начиная с 2023 года все финские собаки подлежат чипированию. Чипы для животных не имеют источника энергии и активизируются, когда к ним подносят считывающее устройство. Стоимость одного чипа обходится хозяевам в несколько десятков евро.

Если закон об обязательном чипировании кошек будет принят, то установить чипы придется на всех взрослых особях и котятах.

Власти страны считают, что чипы будут помогать найти пропавших животных, а также будут хранить информацию о состоянии их здоровья и прививках.