В год своего 20-летия "ЕвроХим" начинает строительство парка "Гиперборея"

Эти места русского Севера более 10 000 лет назад были известны еще древним грекам. Они называли далекую и загадочную северную страну Гипербореей. Подтверждением того, что это действительно так, служат найденные здесь древние артефакты, например, рунический камень с изображением змея Куввта, давшего имя самому городу Ковдор.
В Ассоциации менеджеров России считают, что Ковдор, который в последние годы стали называть "столицей Гипербореи", - безусловная точка роста в Мурманской области. У него определенно есть потенциал развития туризма на основе местной культуры. Нужен только новый сценарий развития территории. Сейчас в рамках национального проекта России "Туризм и индустрия гостеприимства" разрабатываются способы повышения доступности путешествий и логистики в Ковдор для туристов.
Федеральное агентство по туризму уже несколько лет занимается развитием туристских возможностей моногородов. Ковдор включен в список 38 моногородов России, имеющих хороший потенциал и соответствующие инвестиционные программы. За три года самый западный город Заполярья получил широкую известность, в том числе, благодаря туристическому проекту "Ковдор - столица Гипербореи" и завоевал 8 премий в области регионального развития, брендинга и туризма.
В этом году бренд "Ковдор - столица Гипербореи" вошел в число финалистов всероссийского конкурса "Культурный след" и стал победителем конкурса ТОР-1000 общественной интерактивной платформы Живоенаследие.рф. В рамках проекта уже проведены первые экспедиции по изучению нетронутой территории и составлены первые туристические маршруты по природным и культурным ландшафтам.
Развитие туризма в малых городах Заполярья осуществляется при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как отметил губернатор, "проект "Ковдор - столица Гипербореи" стремительно ворвался в медиапространство, привлек внимание федеральных СМИ, блогеров и путешественников. Отрадно, что новый проект поддерживают сами ковдорчане - поисками артефактов, разработкой туристических маршрутов, инициативами по развитию туристической инфраструктуры. Славная Ковдорская земля привлекает все большее количество молодых и активных людей".
Градообразующее предприятие моногорода - Ковдорский горно-обогатительный комбинат, второй по величине производитель апатитового концентрата в России и единственный производитель бадделеитового концентрата в мире. Он входит в минерально-химическую компанию "ЕвроХим" российского предпринимателя Андрея Мельниченко, которой в августе 2021 года исполняется 20 лет. Компания уделяет приоритетное внимание развитию всех территорий, на которых находятся его предприятия. Например, культурный проект "Котельниково - Земля Героев", реализуемый при поддержке компании в Волгоградской области, недавно победил в номинации "Развитие территорий" конкурса "Лучшие социальные проекты России 2020-2021". А в Ковдоре в честь 20-летия "ЕвроХима" начнется строительство парка "Гиперборея".
На туристическом форуме "Гиперборейский диалог", который впервые пройдет в Ковдоре 13 и 14 августа, участники обсудят технологии туристической привлекательности и пути создания уникального туристического продукта в отдаленных регионах на успешном примере развития туризма в Ковдоре. Свое участие уже подтвердили губернатор Андрей Чибис, председатель совета директоров "ЕвроХима" Игорь Нечаев, специалисты АНО "Национальные приоритеты", Ростуризма и члены комиссии по вопросам участия бизнеса в реализации национальных проектов Ассоциации менеджеров России, а также ведущие федеральные эксперты.
Особое внимание будет уделено особенностям мер поддержки туризма в отдаленных районах Заполярья, а также тому, как могут взаимодействовать бизнес и власть в рамках национальных проектов в труднодоступных регионах России.