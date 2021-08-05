В год своего 20-летия "ЕвроХим" начинает строительство парка "Гиперборея"

Компания "ЕвроХим" проведет в городе Ковдор первый туристический форум "Гиперборейский диалог". Город Ковдор, расположенный на самом западе Мурманской области, молод, через два года ему исполнится 70 лет.

Эти места русского Севера более 10 000 лет назад были известны еще древним грекам. Они называли далекую и загадочную северную страну Гипербореей. Подтверждением того, что это действительно так, служат найденные здесь древние артефакты, например, рунический камень с изображением змея Куввта, давшего имя самому городу Ковдор.

В Ассоциации менеджеров России считают, что Ковдор, который в последние годы стали называть "столицей Гипербореи", - безусловная точка роста в Мурманской области. У него определенно есть потенциал развития туризма на основе местной культуры. Нужен только новый сценарий развития территории. Сейчас в рамках национального проекта России "Туризм и индустрия гостеприимства" разрабатываются способы повышения доступности путешествий и логистики в Ковдор для туристов.

Федеральное агентство по туризму уже несколько лет занимается развитием туристских возможностей моногородов. Ковдор включен в список 38 моногородов России, имеющих хороший потенциал и соответствующие инвестиционные программы. За три года самый западный город Заполярья получил широкую известность, в том числе, благодаря туристическому проекту "Ковдор - столица Гипербореи" и завоевал 8 премий в области регионального развития, брендинга и туризма.

В этом году бренд "Ковдор - столица Гипербореи" вошел в число финалистов всероссийского конкурса "Культурный след" и стал победителем конкурса ТОР-1000 общественной интерактивной платформы Живоенаследие.рф. В рамках проекта уже проведены первые экспедиции по изучению нетронутой территории и составлены первые туристические маршруты по природным и культурным ландшафтам.

Развитие туризма в малых городах Заполярья осуществляется при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как отметил губернатор, "проект "Ковдор - столица Гипербореи" стремительно ворвался в медиапространство, привлек внимание федеральных СМИ, блогеров и путешественников. Отрадно, что новый проект поддерживают сами ковдорчане - поисками артефактов, разработкой туристических маршрутов, инициативами по развитию туристической инфраструктуры. Славная Ковдорская земля привлекает все большее количество молодых и активных людей".

Градообразующее предприятие моногорода - Ковдорский горно-обогатительный комбинат, второй по величине производитель апатитового концентрата в России и единственный производитель бадделеитового концентрата в мире. Он входит в минерально-химическую компанию "ЕвроХим" российского предпринимателя Андрея Мельниченко, которой в августе 2021 года исполняется 20 лет. Компания уделяет приоритетное внимание развитию всех территорий, на которых находятся его предприятия. Например, культурный проект "Котельниково - Земля Героев", реализуемый при поддержке компании в Волгоградской области, недавно победил в номинации "Развитие территорий" конкурса "Лучшие социальные проекты России 2020-2021". А в Ковдоре в честь 20-летия "ЕвроХима" начнется строительство парка "Гиперборея".

На туристическом форуме "Гиперборейский диалог", который впервые пройдет в Ковдоре 13 и 14 августа, участники обсудят технологии туристической привлекательности и пути создания уникального туристического продукта в отдаленных регионах на успешном примере развития туризма в Ковдоре. Свое участие уже подтвердили губернатор Андрей Чибис, председатель совета директоров "ЕвроХима" Игорь Нечаев, специалисты АНО "Национальные приоритеты", Ростуризма и члены комиссии по вопросам участия бизнеса в реализации национальных проектов Ассоциации менеджеров России, а также ведущие федеральные эксперты.

Особое внимание будет уделено особенностям мер поддержки туризма в отдаленных районах Заполярья, а также тому, как могут взаимодействовать бизнес и власть в рамках национальных проектов в труднодоступных регионах России.